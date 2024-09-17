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印度台人歡慶中秋 台商會長：盼清奈成另一個家

中央社／ 清奈17日專電

清奈台商中秋節邀請全印度各地台商會及相關成員參加餐會，讓無法回台者能一解思鄉之苦。清奈台商會會長李哲瑜表示，希望大家在離鄉那麼遠的地方，仍能在中秋節與台灣人聚在一起，也盼清奈成為大家在台灣外的另一個家。

中秋節是台灣3大節日之一，「每逢佳節倍思親」也是在異地工作、生活的人，最能體會到的一種情緒。今年的中秋節，遠在印度打拚的台商，或在全印各地工作的台灣人，也藉此與來自故鄉的友人相聚，一解思鄉之苦。

包括德里台商會、清奈台商會等台灣的組織，也都在會所等地舉辦中秋節聚會，讓沒辦法返回台灣過節的人聚集，一起享用美食、閒話家常，享受難得的聚會時光。

中華民國駐印度代表處代表葛葆萱也在駐地德里，參加德里台商會舉辦的中秋節活動，包括貿協代表、德里台商會會員皆到場感受溫馨時刻。

這次在李哲瑜的邀請下，印度台商總會總會長、德里台商會會長何俊炘，以及班加羅爾台商會會長陳木騰，來自大孟買地區的代表錢佳宏，與這些地區的台商齊聚一堂，享受精緻的餐會，共度中秋佳節。

駐清奈台北經濟文化辦事處處長陳俊郎表示，春節、端午、中秋是台灣人最重要的節日，但很多台商沒辦法回台灣和家人團聚，感謝清奈台商會辦了中秋餐會，尤其這次包括德里、班加羅爾、大孟加拉的代表都來到清奈，讓這次活動更具意義。

清奈台商會會長李哲瑜說：「舉辦中秋餐會最主要的目的，是要創造清奈是我們在海外另一個家的感覺。讓大家能有個機會交流，好在這樣的節日感受到，雖然離家鄉那麼遠，但我們還是再一起。」

印度台商總會總會長、德里台商會會長何俊炘提到，這是印度台商總會成立後，第一次來參加清奈台商會舉辦的中秋餐會。而在台商會的成員在此慶祝中秋節之際，希望能也將這個喜悅分享給印度各地的台商。

中秋節 印度 台商

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