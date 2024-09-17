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AUKUS協議3週年 澳洲工黨元老批史上最糟決策

中央社／ 雪梨17日專電

「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）3週年之際，美國白宮國家安全顧問蘇利文強調AUKUS取得之成就，但澳洲卻掀起論戰。多名澳洲工黨元老嚴厲批評協議削弱澳洲主權，前外交部長伊凡斯並稱AUKUS是澳洲歷史上最糟糕的決策之一。

2021年9月，澳洲、英國、美國共同宣建立一個新的三邊安全夥伴關係機制（AUKUS）。蘇利文（JakeSullivan）今發表聲明指出，「3年前，拜登總統與澳洲和英國的合作夥伴承諾支持AUKUS，這是一種加強安全夥伴關係，旨在促進自由和開放的印太地區。」他表示，隨著AUKUS夥伴關係的不斷深化，它不僅加強了該地區盟國的安全，也增強了美國的國內安全。

蘇利文還列舉了AUKUS協議所取得的進展，並強調，「這些努力將在未來幾年中繼續進行，我們將在這一歷史性的夥伴關係中進一步合作與投資。」

在澳洲，AUKUS協議則掀起論戰。多名澳洲工黨元老，包括前總理吉亭（Paul Keating）、前外長卡爾（Bob Carr）和伊凡斯（Gareth Evans），對澳洲參與AUKUS持強烈反對態度，擔憂這將削弱澳洲的主權。吉亭日前多次接受媒體採訪，抨擊AUKUS協議。

伊凡斯今則在澳洲主流媒體「澳洲人報」（TheAustralian）發表題為「為什麼AUKUS不符合澳洲利益——工黨元老的回應」評論，稱AUKUS是「澳洲歷史上最糟糕的決策之一」。伊凡斯於1988年至1996年間擔任澳洲外交部長。

伊凡斯批評AUKUS的支持者，如前澳洲副總理比茲利（Kim Beazley）和前國防部副部長狄布（PaulDibb），接受了澳洲失去主權代理權以換取保護的現實。他指出，這些支持者不僅失去了國家自豪感，也失去了對澳洲國家利益的認知。

伊凡斯質疑政府的聲明，稱其可能在紙面上保留對核潛艦艦隊等資產的控制權，但在緊張局勢爆發時，現實情況可能完全不同。他進一步指出，AUKUS不太可能兌現其承諾，核潛艦成本非常高昂，並可能因交付延遲而產生能力空白。

他還警告稱，AUKUS可能使西澳的伯斯（Perth）成為核打擊目標，因為斯特林市（Stirling）將成為美國印度洋艦隊的重要基地。

伊凡斯最後表示，「我們對AUKUS的承諾現在很可能是不可逆轉的，但同樣可能不可逆轉的是，這將被視為澳洲所做過的最糟糕的國防和外交政策決策之一。」

AUKUS 澳洲 美國

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