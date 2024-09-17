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罷工衝擊！波音凍結招聘、考慮暫時放無薪假 以保存現金

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
波音宣布將採取一系列撙節措施，包括凍結招聘、減少向部分供應商採購，並且考慮讓許多員工暫時放無薪假，以保存現金。路透
波音宣布將採取一系列撙節措施，包括凍結招聘、減少向部分供應商採購，並且考慮讓許多員工暫時放無薪假，以保存現金。路透

隨著美國飛機製造商波音（Boeing）3萬多名員工罷工在16日進入第四天，波音宣布將採取一系列撙節措施，包括凍結招聘、減少向部分供應商採購，並且考慮讓許多員工暫時放無薪假，以保存現金。

波音財務長威斯特（Brian West）16日發布致員工信函，告知員工必須採取必要而「立即」的行動以支撐復甦，包括凍結招聘、暫停非必要旅行、暫停與晉升相關的加薪、削減航空展和慈善捐贈支出，以及「大砍供應商支出」，針對受罷工影響的737、767及777等受罷工影響的客機，將停止向供應商採購「多數」零組件。

威斯特說，波音也正「考慮艱難舉措，未來幾周可能讓許多員工、經理及主管暫時放無薪假」，「我們的事業正處於艱困時期」，「這場罷工嚴重危及我們的復甦，我們必須採取必要措施以保留現金，並捍衛我們的共同未來」。

這些措施凸顯波音面臨的財務困境，隨著飛機產量下降，日益流失現金，其信評正面臨被打入垃圾級的風險。威斯特上周表示，第一優先是保住波音目前只比垃圾級高一級的信評。

路透指出，波音決定暫停下除了787以外的多數飛機零件訂單，極為罕見，震波將傳遍整體飛機產業。一些供應鏈主管警告，飛機零組件產業正陷入激烈的搶才大戰，波音此舉可能導致員工離開的惡性循環。

波音約3.3萬名員工上周表決通過發動罷工，使波音位於華盛頓州的Puget Sound工廠上周陷入停擺。代表這些員工的工會IAM District 751表示，17日將與波音進入調停，但調停人員無權強迫任何一方接受合約的特定條款，只是協助勞資達成協議的中立方。

Northcoast研究公司股票分析師歐林指出，波音可能因為罷工，要縮減飛機生產計畫33-35價，導致每天損失1.02億美元營收，整體損失達30億美元以上。RBC資本市場分析師赫伯特推估，只要員工繼續罷工，波音每周會燒掉約5億美元現金。

波音 罷工 財務

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