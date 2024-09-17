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研究：全球央行數位貨幣動能增強 中國料一年後接近全面推出

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
最新研究顯示，占全球經濟規模98%的134個國家正在探索數位貨幣。路透
最新研究顯示，占全球經濟規模98%的134個國家正在探索數位貨幣。路透

最新研究顯示，占全球經濟規模98%的134個國家正在探索數位貨幣，其中近一半處於進階階段，中國大陸、巴哈馬和奈及利亞等先驅國家的使用率已開始回升。

美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）17日發布研究報告顯示，20國集團（G20）的所有國家目前都在研究央行數位貨幣（CBDC）。

報告指出，目前共44國正在試行，比一年前的36國增加，也是全球各國推動因應現金使用下滑、以及比特幣等發展威脅鑄幣權的措施一環。

大西洋理事會的李普斯基和庫瑪表示，今年最引人注目的發展，為巴哈馬、牙買加及奈及利亞CBDC規模的大幅擴增。中國大陸也正在進行世界上最大的試行計劃，官員表示，數位人民幣（e-CNY）使用量成長近三倍，交易額達到人民幣7兆元（9,870億美元）。

李普斯基說，「有人說已推出CBDC的國家使用率很低、或根本沒在使用，但我們在過去幾個月我們看到實際獲採用」，「我的預測是，在一年後，中國央行將接近全面推出」。

報告也顯示，在俄羅斯入侵烏克蘭、及七大工業國（G7）祭出制裁後，銀行對銀行的純CBDC「批發」計畫數量增加逾一倍至13項，成長最快者為連結中國大陸、泰國、阿拉伯聯合大公國、香港及沙烏地阿拉CBDC的「mBridge」計畫，預料今年將擴及更多國家。俄羅斯雖不太可能加入，但正在試行數位盧布，目前也獲莫斯科地鐵和一些加油站接受。

其他重大進展還包括歐洲央行（ECB）啟動一項為期多年的數位歐元試驗計畫，以及美國與其他六國主要央行加入了跨境CBDC計畫。李普斯基說，美國在CBDC的進展遠落後其他主要央行，也是最積極表達對隱私相關憂慮的國家。

數位人民幣 美國

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