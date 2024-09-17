捍衛環保兩百人喪生 中南美洲最嚴重

捍衛環保議題受到迫害，哥倫比亞有最多環保人士遭殺害！一項調查指出，去年至少有196人因保護環境而遭殺害，其中哥倫比亞、巴西、墨西哥和宏都拉斯死亡人數最多。監督組織呼籲，各國應特別重視環保人士的處境，避免成為利益團體的攻擊目標。

環保人士遭殺害

《衛報》報導，一份非政府組織「全球見證」報告顯示，不論是公開反對採礦計畫的示威人士，或是受到犯罪集團攻擊的原住民社區，去年造成至少196人因保護環境而遭殺害，其中超過三分之一發生在哥倫比亞。

對於當地土地和生態系統的保護，哥倫比亞、巴西、墨西哥和宏都拉斯擁有最多環保人士的死亡數，佔全球環保人士死亡統計的70%以上。全球見證指出，這些人遭殺害的原因眾說紛紜，但採礦是去年的最大因素，有25起死亡事件與該行業有關。

《法國國際廣播電台》報導，環保人士死亡數最多的亞洲國家是菲律賓、印度和印度尼西亞，去年總計造成25人死亡，而除了謀殺之外，失蹤和綁架事件也經常發生。

揭露環保風險大

在2023年遇害的受害者中，有43%來自原住民社區，罹難者也有近90%是男性，而目前自2012年首次開始報告數據以來，記錄的殺戮總數超過兩千例個案。

南非的高盛環境獎得主姆布圖馬於該報告中提及，在全球各個角落，那些敢於揭露森林砍伐、污染和土地掠奪的人都會遭到暴力對待，對於原住民來說更是如此，他們在應對氣候變遷的鬥爭中至關重要，但卻成為利益團體的目標。

全球見證強調，隨著氣候危機的加劇，那些勇敢捍衛地球的人們遭受暴力、恐嚇和謀殺，這些數據仍仍然高得驚人，這種情況令人無法接受。對此，他們督促哥倫比亞政府於第16屆生物多樣性峰會上，應特別重視環保人士的處境。

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