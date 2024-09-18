問右派如何驅移民 英國首相遭批評

移民問題困擾英國，首相施凱爾雖想解決，但問錯了人！他近日前往義大利訪問，向總理梅洛尼請教如何打擊非法移民，但梅洛尼是義大利右派民粹政黨，意識形態與中間偏左的工黨相差甚遠，此舉讓工黨內部輿論大表不滿。但英國之所以脫歐，也是擔心大量移民湧入，相關議題對歐洲國家來說都相當敏感。

意識形態完全相反

根據《半島電視台》報導，施凱爾在出訪前便表示，義大利移民的數量顯著減少，希望能向梅洛尼取經，他還前往義大利的移民中心進行參訪。施凱爾領導的工黨於7月選舉重返執政，他承諾打擊非法移民，但拒絕執行保守黨過去將移民送到盧安達的計畫，外界對於他的新移民政策相當關注。

但他卻向左派最反感的極右派政黨請教，工黨議員強森不滿指出，施凱爾居然向新納粹主義政黨請教如何減少移民，令人相當困擾；但英國內政部長庫柏辯稱，是希望能與義大利交流打擊犯罪的經驗。義大利目前與突尼西亞、利比亞與阿爾巴尼亞合作，出錢替這些國家建立移民中心、遣返移民與防堵非法移民入境。

歐洲移民問題敏感

但此舉仍遭人權團體批評，將難民遣返到利比亞等國家，恐使其人道處境更加惡化，將面臨當地軍閥的虐待與濫殺無辜。不過《法蘭西24》提到，今年至13日，義大利的移民數量從去年同期的125806人下降至44675人，如此成果讓很多想要限制移民入境的歐洲國家都相當心動。

英國過去會脫歐，部分也是因為選民不滿移民問題而導致。在6月歐洲議會選舉後，各國許多右派政黨大幅崛起，如法國的國民聯盟、德國的另類選擇黨等，這些政黨的主要訴求之一就是反對移民，因此主流政黨被迫採取強硬措施，防止更多移民入境，但歐洲很多工作同時面臨缺工危機，需要移民填補人力，移民問題讓歐洲各國政府相當煩惱。

【更多精采內容，詳見 】