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4千萬人因抗藥性而亡 籲擴大公衛投資

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

最大的公衛危機！因為細菌或真菌的抗藥性而死亡的民眾逐年增加，估計2025年到了2050年將有近4千萬人死於抗藥性！最新研究指出，病原體發展出抗藥性，對容易感染的高齡族群特別危險。專家呼籲應擴大公共衛生的投資，並積極探索如噬菌體等替代療法，以應對抗藥性危機。

高齡族群最危險

CNN》報導，全球抗藥性研究計畫統計自1990年到2021年、橫跨204 個國家的資料，研究超過22種病原體、84種藥物與病原體的關係與11種感染。研究發現，5 歲以下兒童的抗菌素抗藥性死亡率下降了50% 以上，但70 歲及以上的成年人則增加了80% 以上。

研究主要作者、華盛頓大學健康指標與評估研究所莫里指出，在抗藥性死亡方面出現兩大趨勢，第一是因為疫苗、公衛措施改善與治療計畫等因素，15歲以下的孩童因抗生素抗藥性而死亡的人數大幅減少，但更容易嚴重感染的高齡族群死亡率卻逐漸飆升。

該研究預計，從現在到 2050 年，近4000 萬人可能死於抗生素抗藥性感染。莫里說，全球受到抗生素抗藥性最深的地方為南亞、拉丁美洲、加勒比海與撒哈拉以南非洲地區，因為這些地區醫療資源不足，導致抗生素使用狀況不佳。

噬菌體成解方

加州大學聖地牙哥分校醫學院公衛科學副院長史特拉斯迪指出，抗生素最重要的替代方案就是噬菌體，還可以配合抗生素一起使用，減少抗生素的用量。

BBC》報導，噬菌體能利用少量蛋白質進入細菌內部，劫持其生理機制，並自我複製出數百個新噬菌體，在細菌死亡後，噬菌體再度從已死亡的細菌中釋放出來。

噬菌體只會攻擊特定目標，相對抗生素會不分青紅皂白地殺死體內的益生菌群。紐西蘭梅西大學學者亨德里克森形容：「抗生素像是進入人體的核彈，而噬菌體則像是訓練有素的狙擊手，在精確射殺敵人的同時不會殃及友軍。」

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公衛 抗生素 死亡率

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