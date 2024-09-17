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辛巴威旱災釀饑荒 當局擬撲殺200頭大象供食用

中央社／ 辛巴威首都哈拉雷16日綜合外電報導

為因應數十年來最嚴重乾旱引發的糧食短缺危機，非洲南部國家辛巴威批准撲殺200頭大象供民眾食用，引發動保人士批評，擔心恐助長對野味的需求。

辛巴威公園與野生動物管理局（Zimbabwe Parks andWildlife Authority）發言人法拉沃（Tinashe Farawo）今天告訴美國有線電視新聞網（CNN），由於國內近半數人口正面臨嚴重饑荒，當局計劃屠宰200頭大象，並稱辛巴威擁有超過8萬4000頭大象，幾乎是該國「可承載容量4萬5000頭的2倍」；屠宰行動將在當局完成必要文書作業後展開。

辛巴威境內的大象數量高居全球第2，僅次於鄰國波札那。

此前，辛巴威鄰國、同樣歷經百年大旱的納米比亞8月底宣布宰殺大象、斑馬及河馬等超過700頭野生動物，分配給當地飽受缺糧之苦的民眾食用，而屠宰野生動物的行為也引來動保人士批評。

總部位於辛巴威的自然資源治理中心（Center forNatural Resource Governance）主管馬古武（FaraiMaguwu）在社群平台X發文指出，「必須停止屠宰大象…大象有權生存」，並稱「未來世代有權在自然棲息地中看到大象」。

生物保育學家兼自然資源顧問林賽（KeithLindsay）對於以野生動物減輕糧食問題的做法同樣感到不安，他告訴CNN，這「很可能助長對野味的需求，並非永續之道」。

然而，法拉沃表示，這是辛巴威自1988年以來首次決定撲殺大象，並稱辛巴威日前發生一連串大象攻擊人類事件，此舉也是為減少人象衝突。

辛巴威媒體報導，今年以來，辛巴威至少有31人因與野生動物發生衝突而喪生。

動物 大象 辛巴威

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