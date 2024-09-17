研究：食品包裝化學物上萬種 3600種攻陷人體

一份最新研究指出，從血液、頭髮及母乳等樣本顯示，在大約1萬4000種已知的食品包裝所含化學物質裡，人體內竟能發現3601種，連再生紙盒包裝也未必能讓人高枕無憂。

從生鮮肉品密封包裝、餐廳外帶到塑膠瓶裝飲料，人們日常生活遇到的食品包裝琳瑯滿目。

華盛頓郵報指出，食品包裝論壇（Food PackagingForum）首席科學家蒙克（Jane Muncke）是這篇由瑞士與其他各國研究人員所進行研究的作者之一。論文意外發現高達1/4的食品包裝化學物種類能在人體找到。

人體內能找到的化學物質包含金屬類、揮發性有機化學物、塑化劑乃至全名「全氟/多氟烷基物質」（PFAS ，化學性質穩定且難分解，近年成為歐美關注的環境持久性汙染物）等多種會擾亂內分泌、致癌或其他疾病的物質。

刊於「暴露科學與環境流行病學期刊」（Journal ofExposure Science and Environmental Epidemiology）的這篇論文並未將相關發現與人體病變直接連結。但研究人員表示，他們所列出的化學物質清單有助日後對健康風險的研究。

高溫會導致化學物更快滲入食物中，這也是科學家建議避免用微波爐加熱外帶容器內的食物；高脂肪或高酸性食物往往會從包裝吸收更多化學物質。裝在較小容器時因空間緊密、食物與容器內部接觸的面積越大也越容易吸收到化學物質。

雖然大部分食品包裝滲出的化學物都來自塑膠容器，但蒙克認為再生紙和紙板同樣糟糕，「我知道這點很難讓人接受」。她解釋，用於食品包裝的回收紙張、紙板會導致非食品級的油墨沾染食品，增加化學風險。

科學家表示，需對食品包裝進行更精良的檢測，進一步規範哪些才是安全的食品包裝材料。

蒙克說：「我們須預先考慮建設性作法，如何確保食品包裝材質的安全性，然而讓我非常擔憂的是，相關思考與作為都付之闕如。」