Meta平台擴禁俄官媒使用 控涉及秘密影響行動

臉書母公司Meta今天稱將禁止今日俄羅斯電視台（RT）、今日俄羅斯國際新聞社（Rossiya Segodnya）等俄國官媒使用旗下平台，稱這些媒體利用欺騙手段在網上進行秘密影響行動。

路透社報導，Meta透過書面聲明指出：「經過仔細考量，我們擴大對俄羅斯官媒的禁令執行力度。由於涉及外國干預活動，今日俄羅斯國際新聞社與今日俄羅斯電視台等其他相關實體，現在在全球範圍都禁止使用我們的應用程式。」

聲明表示，這項禁令將在未來幾天內開始執行。Meta旗下應用程式除臉書（Facebook）外，還包括Instagram、WhatsApp和Threads。

俄羅斯大使館並未立即回應路透社的置評要求。

美國本月稍早對兩名今日俄羅斯電視台員工提出洗錢指控，稱兩人計劃僱用一家美國公司來製作網上內容，以影響2024年大選。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）13日表示，各國應像看待秘密情報行動一樣對待今日俄羅斯電視台相關活動。

今日俄羅斯電視台則譏諷美國的做法，並指責美國試圖阻撓其作為新聞機構運作。