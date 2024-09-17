智庫：全球選舉公信力受威脅 台灣法治顯著改善

國際智庫今天警告，全球投票率下降及選舉結果爭議增多正在威脅選舉公信力；該機構的自由與公正選舉分項指數在2023年創下歷來最大跌幅。報告稱台灣在法治方面顯著改善。

路透社報導，總部位於瑞典斯德哥爾摩的政府間監察機構「國際民主及選舉協助研究所」（InternationalInstitute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA）指出，2023年是全球民主表現連續第8年出現淨下跌，是該機構自1975年開始紀錄以來，連續下跌最久的一次。

IDEA的全球民主狀況指數是基於超過100個變數，並透過代表性、權利、法治與參與度4大類別來衡量表現。

屬於「代表性」子類別、與自由與公正選舉及議會監督相關的民主表現，在2023年遭遇了歷來最糟糕的一年。

IDEA秘書長卡薩斯-薩莫拉（Kevin Casas-Zamora）在報告中指出：「這份報告是對採取行動保護民主選舉的呼籲。民主的成功取決於許多因素，但要是選舉失敗，民主就完全無法實現。」

卡薩斯-薩莫拉告訴法新社，影響「年輕民主國家」的問題也同樣影響著歐洲和美洲「非常古老且統一的民主國家」。

卡薩斯-薩莫拉補充表示，在IDEA涵蓋的173個國家中，近半數「在至少一個至關重要的民主要素方面出現非常嚴重的衰退」，例如舉行可信選舉或新聞自由的能力。

在亞太地區方面，儘管廣泛的民主衰退已經結束，但尚未出現明顯的復甦跡象。除「參與度」類別外，該地區大多數國家在其他各項指標上仍低於全球平均水準。然而，在「法治」（如台灣、馬爾地夫及烏茲別克）和「代表性」（如馬來西亞、馬爾地夫及泰國）方面的顯著改善，展現出一定程度的希望。

而在新聞自由方面，自2012年達到高峰後，亞太地區的新聞自由總體評分已回落至2001年的水準。包括台灣、澳洲、吉爾吉斯、菲律賓、韓國和斯里蘭卡在內等多個國家均出現顯著下滑。

在權利範疇方面，性別平等在亞太地區整體變化有限，過去5年內僅阿富汗和吉爾吉斯出現顯著下滑。台灣、澳洲和紐西蘭在這方面仍是該地區表現最好的國家，而大多數其他國家則處於中等程度。

IDEA還指出，政府恐嚇和選舉程序中的不正當行為，如選民假註冊和計票舞弊行為正在增加。IDEA還強調外國干預、假消息和選戰中使用人工智慧（AI）所帶來的挑戰。

IDEA也表示，全球符合資格的選民參與度從2008年的65.2%降至2023年的55.5%。全球來看，2020年至2024年間，近20%選舉會有敗選的候選人或政黨拒絕承認選舉結果。

美國今年11月5日將舉行總統大選。IDEA指出，美國的民主表現在過去兩年有所回升，但今年7月前總統川普遭遇暗殺未遂凸顯了持續存在的風險。

IDEA說：「不到半數（47%）的美國民眾認為2020年大選『自由且公正』，美國仍深陷極端的兩極化。」