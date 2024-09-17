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研究曝「超級細菌」未來25年內恐釀4000萬人死！老年人風險最高

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
最新研究估計未來25年內全球將有近4000萬人死於高抗藥性的超級細菌。美聯社
最新研究估計未來25年內全球將有近4000萬人死於高抗藥性的超級細菌。美聯社

一項最新研究估計，從2025至2050年間，全球將有近4000萬人死於高抗藥性的超級細菌（Superbugs），其中又以老年人的風險最大。

衛報報導，這份16日被發布在醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）的研究預計，到本世紀中葉，全球每年有191萬人直接死於「抗生素抗藥性」（Antimicrobial resistance, AMR），相較2021年的114萬人增加不少。抗生素抗藥性即細菌不斷進化，導致不再對藥物產生反應。

該研究由全球抗生素抗藥性研究計畫（GRAM）進行，由全球500多名研究人員參與調查，整理來自204個國家和地區的數據，估算出1990至2021年的死亡人數，並預測2050年的可能情況。

研究作者之一、美國華盛頓大學健康指標研究所（IHME）專家莫森（Mohsen Naghavi）博士表示，「抗微生物藥物是現代醫療的基礎之一，但它們逐漸衍生出的抗藥性，卻也讓人感到擔憂。過去幾十年來，抗生素抗藥性案例頻傳，一直對全世界健康帶來重大威脅，而這類威脅與危機仍持續不斷增加中。」

此項研究發現，由於疫苗接種和衛生條件改善，幼兒與抗藥性相關的死亡人數正在下降，但老年族群卻呈相反趨勢。

研究指出，超級細菌的抗藥性對不同年齡層有不同影響，5歲以下的兒童，在過去30年間（1990年至2022年）死亡人數縮減超過一半以上，專家預計此一數字未來還將持續下降。但在70歲以上的年長者族群，過去30年間卻增長達80%，預計到了2050年，因為細菌抗藥性而喪命人數，會從現在的51.2萬人增加至130萬人，增長幅度高達146%。

醫學教授梅斯特羅維奇（Tomislav Meštrović）博士指出，老年人口之所以更容易受到超級細菌感染，與他們患有慢性疾病有關，「約有四分之三的抗藥性感染，都與醫院有關，像是經常需要插入靜脈注射或抽血，就會大大增加人體被感染的機率，而這些進入血液的細菌，就很可能具有高抗藥性。」

研究報告還推測，未來因為細菌抗藥性或超級細菌而死亡人數最多的地區，將是印度、巴基斯坦和孟加拉等南亞國家、其他亞洲南部和東部地區，以及非洲撒哈拉沙漠南部地區，這些地區是抗生素抗藥性成長最快的地區之一，都急需改善當地醫療護理，以及公共衛生制度，才能真正避免大規模公衛危機發生。

該份研究報告呼籲各國政府，精準落實預防各種感染疾病、勿濫用抗生素等藥物，並加速研發更多備用的抗生素，可避免全球數百萬人身亡。

抗生素 老年人口 超級細菌

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