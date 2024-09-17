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摩羯颱風肆虐釀洪患 緬甸增至226人死亡

中央社／ 仰光17日綜合外電報導

摩羯（Yagi）颱風肆虐緬甸，引發大規模洪災，死亡人數已激增至226人。聯合國（UN）警告，恐有多達63萬人需要援助。

法新社報導，摩羯颱風一週前橫掃越南北部、寮國、泰國和緬甸，帶來強風和猛烈降雨，引發洪水與山崩，官方數據顯示已有超過500人喪命。

緬甸現由軍政府掌控，國家電視台證實，截至昨晚，死亡人數已從先前公布的113人倍增至226人，77人仍失蹤；另有近26萬公頃稻田及其他農作物被洪水沖毀。

聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）的救災機構表示，緬甸各地受災人數估計達63.1萬人，災民迫切需要食物、飲水、收容處所及衣物，並警告通訊中斷、道路受阻及橋樑損壞已嚴重阻礙救援工作。

偏遠地區受限於通訊不佳，傷亡數據的通報速度可能有所延遲。

聯合國世界糧食計劃署（WFP）昨天表示，這是緬甸近代史上最嚴重的洪災，但未提供具體細節。

緬甸曾於2011年和2015年發生嚴重洪災，死亡人數均超過100人；2008年的「納吉斯」（Nargis）風災則造成超過13.8萬人死亡或失蹤。

緬甸軍政府近年曾多次擋下或阻撓來自國外的人道援助，卻在上週末罕見請求外國協助，但迄今只有鄰國印度送來10噸乾糧、衣物和藥品等物資。

聯合國人道事務協調廳表示，緬甸急需更多資源援助。

洪水 緬甸 聯合國

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