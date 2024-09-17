颱風葡萄桑9月18日最接近沖繩 日本當局籲民眾防災

日本氣象廳預測，今年第14號颱風葡萄桑持續增強並往西北方向移動的同時，明天可能最接近沖繩縣、鹿兒島縣的奄美地區，因此呼籲當地民眾嚴防可能的相關災害。

日本放送協會（NHK）報導，根據氣象廳今天上午9時45分發布的颱風路徑潛勢預測圖，葡萄桑上午9時位於菲律賓以東海域，中心氣壓996百帕、近中心最大風速每秒20公尺、最大瞬間風速每秒30公尺，並以每小時30公里的速度往西北方向前進。

根據颱風路徑潛勢預測圖，葡萄桑明天將最接近沖繩縣與奄美地區等地。氣象廳預測，沖繩縣與奄美地區的風勢將隨之增強，預估沖繩地區今天最大風速與最大瞬間風速，分別為每秒15公尺與每秒25公尺。

沖繩與奄美地區明天的風勢可能更加強勁，最大瞬間風速恐達每秒30公尺。

至於雨勢部分，氣象廳預估，沖繩局部地區截至明天上午的24小時累計雨量上看50毫米；奄美地區與沖繩地區截至9月19日上午的24小時累計雨量，可能分別達150毫米與100毫米。

此外，在9月19日前，以上地區附近海域預料會出現大浪等海象不佳的情形。

氣象廳呼籲當地民眾警戒強風與海水水位上升之外，也必須嚴防土石崩落、低窪地區淹水、河川水位上漲、打雷與龍捲風等。