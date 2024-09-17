全城大撤離！豪雨開炸中東歐釀17死 波蘭尼斯市疏散4.4萬人

風暴波瑞斯（Storm Boris）持續帶來暴雨，重創歐洲中東部的波蘭、羅馬尼亞、捷克與奧地利，導致多處氾濫成災，截至當地時間16日已造成17人喪生，波蘭尼斯市（Nysa）更下令整座城市4萬4000人大撤離。

義大利北部形成的低壓系統波瑞斯，12日起開始為歐洲中部帶來豪雨，其腳程緩慢在各地陸續造成災情。

波蘭政府安全中心16日證實迄今至少5人死亡，儘管風暴已經離開波蘭，仍有多處河流暴漲、水位居高不下，可能有更多基礎設施、住家和農田遭受毀損。目前已經有若干水壩毀壞或潰壩。

英國廣播公司（BBC）報導，波蘭靠近捷克邊境的尼薩市（Nysa）成為重災區，市長柯比亞茲（Kordian Kolbiarz）下令整座城市4萬4000人大撤離。

另外，羅馬尼亞內政部緊急應變單位負責人表示，已經有7人喪生，其環境部長向美聯社表示，部分地區每平方公尺降雨量超過42加侖。

而捷克則有2人死亡、12人下落不明，東部三個地區，摩拉維亞-西里西亞州（Moravian-Silesian）、歐洛慕奇（Olomouc）與南摩拉維亞（South Moravian）撤離超過1萬2000人。

奧地利至少有3人死亡，其中1人是志願消防員，在抽水時不慎跌落階梯身亡。洪水影響奧地利各地，而災情最慘重的是圍繞首都維也納的下奧地利邦（Lower Austria）。

現在當局最憂心水壩潰壩，而且豪雨還在持續，預計明天之前不會緩解，最可能要到後天。