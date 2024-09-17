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影╱巴西市長辯論爆全武行！他被酸「不夠man」怒拿椅子砸對手

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
巴西15日舉行市長辯論會，候選人達特納（圖左）因不滿對手馬卡爾（圖右）酸他「不夠man」，怒拿椅子狠砸。取自X
巴西15日舉行市長辯論會，候選人達特納（圖左）因不滿對手馬卡爾（圖右）酸他「不夠man」，怒拿椅子狠砸。取自X

巴西聖保羅市長選舉將近，15日舉行市長辯論會，未料辯論會進行到一半卻爆發衝突，媒體人出身的候選人達特納（José Luiz Datena）因不滿對手馬卡爾（Pablo Marcal）酸他「不夠man」，怒拿椅子狠砸馬卡爾，事後達特納被主辦單位驅逐出場，馬卡爾則是前往醫院就醫。

路透報導，此次辯論會共有6名候選人參與，媒體人出身、代表「巴西社會民主黨」參選的達特納在民調中排第5，而代表保守勢力「勞工振興黨」參選的馬卡爾，是一名政治新秀，因以尖酸刻薄的風格受到民眾喜愛，在民調排名第3。

兩人先前在辯論時就結下樑子，當時馬卡爾提到，同事在2019年時曾控訴達特納性騷擾，達特納對此威脅要毆打馬卡爾。而馬卡爾在15日的辯論會中重提此事，並酸達特納「不夠man」，沒辦法像他之前威脅的那樣打人。

達特納被馬卡爾嘲諷後，不顧馬卡爾還在台上發表政見，憤而直接拿椅子往馬卡爾身上砸，震驚全場，也讓主持人隨即暫停辯論會，工作人員與保全人員也上前維護秩序，辯論會則暫時進廣告。達特納隨後被主辦單位驅逐出場，馬卡爾則是因為胸口附近擦傷而前往醫院治療，其餘候選人繼續辯論。

至於此事件對於聖保羅市長選舉的影響，有政治顧問公司認為不會有影響，另一間政治諮詢公司則認為，達特納的行為有助於提高話題熱度，因為大多數的選民都不知道他是候選人。

辯論會

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