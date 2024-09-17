影╱巴西市長辯論爆全武行！他被酸「不夠man」怒拿椅子砸對手
巴西聖保羅市長選舉將近，15日舉行市長辯論會，未料辯論會進行到一半卻爆發衝突，媒體人出身的候選人達特納（José Luiz Datena）因不滿對手馬卡爾（Pablo Marcal）酸他「不夠man」，怒拿椅子狠砸馬卡爾，事後達特納被主辦單位驅逐出場，馬卡爾則是前往醫院就醫。
路透報導，此次辯論會共有6名候選人參與，媒體人出身、代表「巴西社會民主黨」參選的達特納在民調中排第5，而代表保守勢力「勞工振興黨」參選的馬卡爾，是一名政治新秀，因以尖酸刻薄的風格受到民眾喜愛，在民調排名第3。
兩人先前在辯論時就結下樑子，當時馬卡爾提到，同事在2019年時曾控訴達特納性騷擾，達特納對此威脅要毆打馬卡爾。而馬卡爾在15日的辯論會中重提此事，並酸達特納「不夠man」，沒辦法像他之前威脅的那樣打人。
達特納被馬卡爾嘲諷後，不顧馬卡爾還在台上發表政見，憤而直接拿椅子往馬卡爾身上砸，震驚全場，也讓主持人隨即暫停辯論會，工作人員與保全人員也上前維護秩序，辯論會則暫時進廣告。達特納隨後被主辦單位驅逐出場，馬卡爾則是因為胸口附近擦傷而前往醫院治療，其餘候選人繼續辯論。
至於此事件對於聖保羅市長選舉的影響，有政治顧問公司認為不會有影響，另一間政治諮詢公司則認為，達特納的行為有助於提高話題熱度，因為大多數的選民都不知道他是候選人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言