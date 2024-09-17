快訊

頂大教授自我催眠「頂級社畜」 健檢一堆紅字享受過勞

廣式、豆沙、奶黃，哪種卡路里高？一圖看懂各式月餅熱量：這種吃一顆讓你跑33圈操場

親俄駭客每天猛攻基礎設施 台灣企業有辦法全身而退？

中歐多國再現大洪災 至少17人罹難

中央社／ 維也納16日綜合外電報導

波瑞斯風暴（Storm Boris）在中歐多國引發洪災，累計到今天至少17人喪命、數人失蹤，還有成千上萬人流離失所。部分地區還繼續下暴雨，官員擔心可能造成更多損害。

自從波瑞斯風暴上週開始帶來密集降雨後，洪水摧殘城鎮、毀壞橋梁，造成水壩潰堤。這場災難令一些人回想起1997年7月的中歐洪災，當時有上百人喪生，數以千計人離開家園。

以下是「紐約時報」整理的災情：

● 羅馬尼亞

內政部緊急應變司負責人阿拉法特（Raed Arafat）今天在電話中說，國內已有7人死亡，全都在東部與摩爾多瓦毗鄰的加拉提郡（Galati County）。初步評估顯示，加拉提郡約5500戶受災；往北的瓦斯盧伊郡（Vaslui County）約有120戶受災。

他說，這是「近期記憶中最嚴重的洪災之一，尤其是在這個地區」。

波蘭

政府安全中心發言人布拉茲西柯（Piotr Blaszczyk）今天在電子郵件中寫道，至少已有5人死亡，政府尚未確定是否直接與災難性洪水有關，但初步報告提到遺體都是在「水位上漲的嚴重災區」被發現。

波蘭基礎設施部發言人祖曼斯卡（AnnaSzumanska）在電郵中說，西南部莫拉夫卡河（Morawka River）河畔城鎮斯托尼斯拉奇（StronieSlaskie）等地的水壩受損或破裂，「水開始不受控地溢出」。

布拉茲西柯說，地面已經飽和，有些河川水位很高，仍有進一步氾濫的危險。

波蘭官員今天開會決定是否宣布這場洪災為國家災害。

● 捷克

捷克警方發言人薛恩（David Schön）說，洪水奪走至少兩條人命，有12人下落不明。他在電郵中說，東部的摩拉維亞－西里西亞（Moravian-Silesian）、奧洛摩茲（Olomouc）、南摩拉維亞（South Moravian）等地區共疏散超過1萬2000人。

奧地利

內政部新聞官艾登柏格（Paul Eidenberger）說，奧地利至少有3人死亡，全國各地都有社區受災，但「最嚴重的問題、災情和洪水」發生在環繞首都維也納的南奧地利邦（Lower Austria）。

約有200萬人口的維也納也深受重創。艾登柏格說，大眾運輸已中斷或嚴重受限，平常水位只有數公分高的河川「成了奔騰的激流」。

水壩仍有可能溢流，南奧地利邦消防隊協會聯絡人杜豪爾（Markus Duerauer）說，這是目前最艱難的狀況。

況且大雨還在下。艾登柏格今早在電郵中寫道：「預計明天之前救援到不了，比較有可能後天才到。」

奧地利 波蘭 洪水

延伸閱讀

波蘭南部大洪水 籲歐盟提供幫助

波蘭反對黨抗議 批評政府未把國家利益放首位

韓歐非 極端天候威脅大

暴風襲釀洪災 中東歐7死4失蹤

相關新聞

影╱巴西市長辯論爆全武行！他被酸「不夠man」怒拿椅子砸對手

巴西聖保羅市長選舉將近，15日舉行市長辯論會，未料辯論會進行到一半卻爆發衝突，媒體人出身的候選人達特納（José Lui...

普亭再下令擴軍！現役兵力達150萬僅次中國 9月每日折損逾千士兵

俄羅斯總統普亭第3度下令擴軍，克里姆林宮16日宣布將在今年12月起增加18萬名士兵，使現役俄軍數量將達到150萬，軍隊總...

美參議員：川普若斷援烏 等於讓中攻台

美國民主黨籍聯邦參議員墨菲近期指出，俄羅斯總統普亭、中國大陸國家主席習近平都希望共和黨總統候選人川普再度入主白宮。若川普...

觀望美大選 COP29與會國避談金援

聯合國今年氣候峰會十一月十一日起登場，但鑒於美國總統大選投票日是同月五日，前總統川普可能勝選，該峰會與會國在白宮新主人揭...

福島演說會…高市喊復興東北 石破打防災牌

日本自民黨總裁（黨魁）選舉九位候選人十五日在福島市舉行演說會，對福島核災議題各自表態，包括加速災後重建，以及致力撤銷福島...

日媒民調…自民黨黨魁戰 高市早苗領先

日本自民黨總裁（黨魁）選舉廿七日舉行，讀賣新聞調查有投票權的黨員與國會議員意向，顯示前環境大臣小泉進次郎因黨員票較弱恐難...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。