中歐多國再現大洪災 至少17人罹難

波瑞斯風暴（Storm Boris）在中歐多國引發洪災，累計到今天至少17人喪命、數人失蹤，還有成千上萬人流離失所。部分地區還繼續下暴雨，官員擔心可能造成更多損害。

自從波瑞斯風暴上週開始帶來密集降雨後，洪水摧殘城鎮、毀壞橋梁，造成水壩潰堤。這場災難令一些人回想起1997年7月的中歐洪災，當時有上百人喪生，數以千計人離開家園。

以下是「紐約時報」整理的災情：

● 羅馬尼亞

內政部緊急應變司負責人阿拉法特（Raed Arafat）今天在電話中說，國內已有7人死亡，全都在東部與摩爾多瓦毗鄰的加拉提郡（Galati County）。初步評估顯示，加拉提郡約5500戶受災；往北的瓦斯盧伊郡（Vaslui County）約有120戶受災。

他說，這是「近期記憶中最嚴重的洪災之一，尤其是在這個地區」。

● 波蘭

政府安全中心發言人布拉茲西柯（Piotr Blaszczyk）今天在電子郵件中寫道，至少已有5人死亡，政府尚未確定是否直接與災難性洪水有關，但初步報告提到遺體都是在「水位上漲的嚴重災區」被發現。

波蘭基礎設施部發言人祖曼斯卡（AnnaSzumanska）在電郵中說，西南部莫拉夫卡河（Morawka River）河畔城鎮斯托尼斯拉奇（StronieSlaskie）等地的水壩受損或破裂，「水開始不受控地溢出」。

布拉茲西柯說，地面已經飽和，有些河川水位很高，仍有進一步氾濫的危險。

波蘭官員今天開會決定是否宣布這場洪災為國家災害。

● 捷克

捷克警方發言人薛恩（David Schön）說，洪水奪走至少兩條人命，有12人下落不明。他在電郵中說，東部的摩拉維亞－西里西亞（Moravian-Silesian）、奧洛摩茲（Olomouc）、南摩拉維亞（South Moravian）等地區共疏散超過1萬2000人。

● 奧地利

內政部新聞官艾登柏格（Paul Eidenberger）說，奧地利至少有3人死亡，全國各地都有社區受災，但「最嚴重的問題、災情和洪水」發生在環繞首都維也納的南奧地利邦（Lower Austria）。

約有200萬人口的維也納也深受重創。艾登柏格說，大眾運輸已中斷或嚴重受限，平常水位只有數公分高的河川「成了奔騰的激流」。

水壩仍有可能溢流，南奧地利邦消防隊協會聯絡人杜豪爾（Markus Duerauer）說，這是目前最艱難的狀況。

況且大雨還在下。艾登柏格今早在電郵中寫道：「預計明天之前救援到不了，比較有可能後天才到。」