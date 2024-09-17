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美空軍部長：中國軍演大型精密化 為入侵封鎖台灣準備

中央社／ 華盛頓16日專電

美國空軍部長肯達爾今天指出，中國軍演的規模愈趨大型化、精密化，是專為入侵、封鎖台灣而做準備。他也說，中國對區域安全的威脅不在於未來，而是今天就已經存在。

肯達爾（Frank Kendall）今天出席空軍暨太空軍協會（Air & Space Forces Association）舉辦的「空軍、太空與網路」會議（Air, Space & Cyber Conference），在演說中提到中國對印太地區日益增長的威脅。

美國國防部發佈新聞稿，肯達爾對主要以空軍及太空軍人員為主的觀眾說，他密切關注軍事演變15年，認為中國不是未來的威脅，「中國今天就是威脅」。

他說，中國共產黨大力投資發展軍力、作戰概念、組織及武器，專門是為打擊美國及盟友在西太平洋的投射能力，包括攻擊美國的空軍基地及航空母艦。中國也持續擴張其核武力量及網路作戰能力，這些趨勢將會繼續下去。

肯達爾說，印太地區的國家越來越擔憂中國的威脅，有時甚至感到驚慌。中國的演習愈趨大型化、精密化，這些演習專為入侵、封鎖台灣而設計。但他也強調，他並非意指太平洋地區的戰爭即將爆發、或不可避免，而是可能性正在增加。

新聞稿指出，肯達爾說明，美國空軍、太空軍正實施多項現代化計畫，也成功限縮衝突規模。例如，今年4月13日協助以色列攔截近99％伊朗發射的飛彈。伊朗當時是為報復以色列4月1日以戰機襲擊其駐敘利亞使館，造成10多人死亡。

「空軍、太空與網路」會議今起一連3天，旨在促進新興技術的分享，協助空軍與太空產業發展，今年以在威脅日增的時代取得決定性優勢為主題。

太空 空軍 美國

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