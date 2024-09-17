普亭再下令擴軍！現役兵力達150萬僅次中國 9月每日折損逾千士兵

俄羅斯總統普亭第3度下令擴軍，克里姆林宮16日宣布將在今年12月起增加18萬名士兵，使現役俄軍數量將達到150萬，軍隊總軍力達238萬，兵力規模越居全球第2大，僅次於中國。

路透報導，根據英國國際戰略研究所（ International Institute for Strategic Studies）預估，此舉將讓俄國現役軍力超越美國與印度，且總體軍力將躍升為全球第2大，規模僅次於約超過200萬現役軍備的中國。

這是普亭自2022年2月入侵烏克蘭以來，第3度擴大軍力規模，尤其現在俄軍極力將烏軍趕出領土庫斯克州（Kursk），並且持續推進烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）關鍵樞紐波克羅夫斯克（Pokrovsk）。

儘管俄國人口是烏克蘭的3倍以上，且成功以有利可圖的合約招募志願者作戰，但俄國與烏克蘭的軍隊一樣，在戰場上損失慘重，而且沒有跡象顯示戰爭會很快結束。俄烏均表示，具體的兵力損失是軍事秘密。

俄國國防部2022年9月公布，當時有5937人因作戰喪生，此後並未再更新數字。

但是烏克蘭和西方情報評估顯示，死亡人數可能還要更多。烏克蘭軍方總參謀部9月表示，俄國已損失61萬6300名士兵。英國國防部也估計，俄國傷亡人數已超過61萬人。

該報告指出，隨著俄國作戰範圍擴大，從北部庫斯克及對烏克蘭南部札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的羅博蒂內（Robotyne），9月期間平均每天可能折損1000名以上士兵。