中國再度受邀參加世界主教會議 與普世教會共融

教廷今天公布10月「世界主教會議」與會名單，確認今年仍將有2位中國主教前來參加，象徵中國天主教會與普世教會進一步共融。台灣嘉義教區主教浦英雄、香港教區樞機主教周守仁也將出席。

中國過去堅持獨立辦教，禁止中國主教參與梵蒂岡舉辦活動，違背羅馬天主教「普世教會」教義。梵中2018年簽署主教任命協議後，中國政府從當年開始首度允許中國主教前來梵蒂岡參加「世界主教會議」，被視為中國放棄獨立辦教，融入普世教會的重大象徵。

教廷今天舉行記者會公布今年「世界主教會議」（Synod）相關細節，並確認仍將有2位中國主教出席，分別是浙江杭州教區主教楊永強及閩東教區主教詹思祿。楊永強去年已曾代表中國前來與會，去年另一位中國代表是內蒙古教區主教姚順。

會議預定10月2日至27日在羅馬舉行，今年新增的活動包括，10月1日晚上，教宗方濟各（PopeFrancis）將在聖伯多祿教堂主持一項守夜懺悔儀式，邀請3名因虐待、戰爭、漠視移民所苦的受害者出席做見證。今年並將首度舉辦4個向公眾開放的論壇。

為推動全球各地教會的共融，10月11日，與會各國主教將共同舉行「普世祈禱儀式」（EcumenicalPrayer）。

除了表定會議，教廷通常也會替主教安排一些有意義的參訪活動。例如去年出席的中國主教楊永強、姚順就曾前往南義城市拿坡里（Napoli）華人聖堂，參與120位獲封聖的中國殉道者之聖髑安置儀式。

這120位聖人是在清朝庚子拳亂期間，因捍衛天主教義殉道，前教宗聖若望保祿二世2000年要冊封這些中國聖徒時，曾引發中國強烈不滿，擔憂外界聯想到遭中共迫害殉道的天主教徒，並質疑教廷此舉是「外國勢力干預中國內政」。

中國2位主教得以前往紀念這批中國殉道者，當時被學界認為是中共政府另一項讓步，不再反對教廷涉入中國宗教事務。今年教廷是否將再規畫類似參訪活動，頗值關注。

梵蒂岡新聞網指出，此次參加會議人數與先前相去不遠，共計有368名投票成員，包括272位主教與96位非主教神職人員。