113年國慶暖壽音樂會 台巴音樂交流無國界

巴西聖保羅僑界近日舉辦國慶暖壽音樂會「巴西咻樂與台灣歌謠的冬季戀歌」，由國際知名台灣長笛家林姿瑩與巴西吉他音樂家裴尼西合奏，感動現場200餘位台巴民眾。

「巴西咻樂與台灣歌謠的冬季戀歌」由台巴藝術文化交流協會（ATBICA）主辦，協會會長謝如欣特邀台北藝術大學跨領域音樂學程主任、巴西咻樂風樂團創辦人、長笛家林姿瑩前往巴西，並重金禮聘裴尼西（Alessandro Penezzi）表演。

由僑委會、駐聖保羅台北經文處、巴西大安教會及巴西慈善協會「愛之贈予」的支持下，14日在聖保羅僑教中心舉辦一場別開生面的台巴交流音樂會，以巴西咻樂與台灣民謠為中華民國113年國慶暖壽。

「巴西咻樂與台灣歌謠的冬季戀歌」是聖保羅慶祝113年國慶系列首發活動，駐聖保羅經文處處長馮光中、僑教中心主任尤正才、僑務委員廖仁煌率多位僑務榮譽職人員、大安教會主任牧師吳督行與各教會牧長、巴西台貿主任施懿倫、台商會、台大校友會、淡江校友會等僑團代表，以及巴西藝術界、日韓裔法界與文化相關人士200餘人參與盛會。

謝如欣表示，這場台巴音樂會延續去年協會與北藝大音樂學程在台北戲曲中心合作的「巴西音樂選粹」（Choro Adventure），今年將音樂會場地拉到聖保羅，與本地咻樂音樂家一同演奏巴西與台灣的典型歌謠，讓聖保羅的民眾與僑胞感受南北半球的音樂交融。

除了林姿瑩的台灣民謠獨奏和裴尼西的原創曲目以外，兩位音樂家並合奏包括「燒肉粽」、「望春風」及數首巴西經典咻樂民謠。

現場觀眾表示，從第一首「丟丟銅仔」的音樂一出來，接連著「白牡丹」及「阮若打開心內的門窗」，勾起大家的思鄉之情；還有一聽到「燒肉粽」，兒時的回憶湧上心頭，整場音樂會非常讓人非常感動、精彩萬分。

14日的活動同時推廣台灣精緻農業，謝如欣特別邀請台東鹿野米廠第三代劉張羣前來巴西，以客家鄉親的身份，為在場觀眾介紹獲日本摩斯漢堡在台指定用米的鹿野米特色、台灣米文化的演變，並展示各類米食與米類點心。

行政院政務顧問張永西特別安排客家團隊準備精緻巴西點心及傳統台灣米食，讓與會觀眾除了音樂會美好的視覺與聽覺的享受外，會後也在雞尾酒會上感受台巴融合的味覺饗宴。

除國慶暖壽音樂會之外，台巴藝術文化交流協會並安排林姿瑩在聖保羅進行系列高等教育學術交流與文史工作研究，由協會副會長、聖保羅大學（USP）電影系教授麥洛（Cecilia Mello）負責接待參訪聖保羅大學，探討未來聖保羅大學電影系學生和北藝大跨領域學程在電影配樂及動畫方面的交流可能性。

吳督行牧師安排在大安教會、慕義教會進行音樂證道，並由慕義教會長老王明惠導覽台灣6大家族移民初期的老教堂及台灣移民紀念碑，為謝如欣即將著手拍攝的巴西台灣教會移民紀錄片進行音樂配樂田野調查。

林姿瑩還由協會成員、聖保羅藝術大學（CU BelasArtes）電影系主任布萊恩（Guilherme Bryan）接待參訪藝術及多媒體校區，與該校多位聖保羅知名作曲家進行交流，雙方均期待明年能合作演出。