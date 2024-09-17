波蘭反對黨抗議 批評政府未把國家利益放首位

根據波蘭筆記（Note From Poland）報導，波蘭反對黨法律與正義黨（PiS）上週六舉行一場抗議，表示當前由總理圖斯克領導的政府，正在代表外國利益，特別是德國的利益。

該抗議活動以「停止腐敗政權」（StopPatowładzy）為題舉行。反對黨（PiS）經常以這個口號來譴責圖斯克（Donald Tusk）政府濫用職權，並不斷地清算過去反對黨的政府官員。演講中，法律與正義黨的領導人卡臣斯基（Kaczyński）提出奧爾謝夫斯基（Michał Olszewski）的案件來表示現任政府的腐敗。

奧爾謝夫斯基是一名牧師，自3月以來一直被審前拘留，由於現任執政黨懷疑前司法部長焦布羅（Zbigniew Ziobro）在其任期內，向牧師所經營的基金會捐贈1億茲羅提（約新台幣8億3000萬元）建立幫助犯罪受害者中心。

但今年各媒體報導表示該中心的建築公司總裁因與該專案有涉嫌疑慮貪污等指控，因此暫停對此基金會的付款，而牧師也在監獄裡遭到酷刑，沒有食物與水可飲用。

近期圖斯克更直接公開談話，表示為了可以恢復民主，他會冒著違法的風險協助波蘭。但沒有任何一個領導人應該凌駕於法律之上。

卡臣斯基表示，波蘭現在所面臨的是內部入侵，一個波蘭人領導者，但卻沒有把波蘭的利益放在第一位。他稱要防止這一結果的方法就是在明年總統大選時，選擇一個愛波蘭的新總統。