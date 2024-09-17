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波蘭南部大洪水 籲歐盟提供幫助

中央社／ 華沙16日專電

根據波蘭國家廣播公司（TVP）報導，波蘭南方正受洪水肆虐，目前已至少有兩人死亡，其中最嚴重的地區是靠近捷克邊境的尼薩市（Nysa）。政府下令準備引入自然災害防禦措施，籲歐盟提供幫助。

上週日，其主醫院被洪水入侵，有一些病人必須被迫乘船疏散。這一場暴雨，導致波蘭西南部受創，連帶捷克、奧地利及匈牙利等都在洪水肆虐的範圍內。

弗羅茨瓦夫（Wroclaw）市長蘇特里克（JacekSutryk）於週一宣佈，奧德拉河（Odra）上的洪水將於週三下午6點左右開始穿過該市，並強調要開始加強下西裡西亞首都各個地方的堤壩。

波蘭政府也宣佈進入緊急狀態，下令準備引入自然災害防禦措施，以應對繼續摧毀波蘭南部部分地區的大洪水。華沙還呼籲歐盟幫助應對這場災難。

在波蘭的歷史上，這項法律措施從未實施過。 它的主要目的是將危機管理交由中央政府，並授予當局權力，如命令企業如何開展活動、徵用私有財產和限制行動自由等。

波蘭總理圖斯克（Tusk）已命令財政部為受害者準備緊急援助資金，並宣佈他的歐盟事務部長將申請歐洲援助。總統國家安全單位（BBN）負責人西維拉（Jacek Siewiera）更表示，現在是布魯塞爾表示團結協助波蘭的時候了，就像過去波蘭協助其他歐盟成員國在各種災難中一樣。

目前已經有烏克蘭與捷克提出向波蘭派遣救助人員與裝置。而弗羅茨瓦夫市長蘇特里克向民眾表示，1997年大洪水的情況不太可能重演，因為供水系統已經全面現代化，且可以處理比1997年多三分之一的洪水量。

歐盟 波蘭 洪水

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