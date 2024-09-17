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英外相上任首場政策演說 啟動全球潔淨能源聯盟

中央社／ 倫敦16日專電

英國外交大臣拉米（David Lammy）17日將發表自7月上任以來首場政策演說，聚焦氣候變遷，期間將宣告英國擬建立「全球潔淨能源聯盟」，以加速全球能源轉型、促進全球安全與繁榮。

外交部預告，拉米將指出「氣候變遷」是地緣政治核心議題，兼具挑戰與經濟發展契機。確立英國的潔淨能源強權地位，並扣連潔淨能源與國家安全和經濟成長前景，是7月上台的工黨政府宣告的執政目標之一。

他將提到，氣候變遷威脅或許不如恐怖主義分子或專制的帝國主義者具急迫性，卻更根本和普遍，並加速迎向人類。只要他仍在任，氣候議題與大自然危機將是英國外交部所有工作的核心。

外交部指出，全球潔淨能源聯盟（Global CleanPower Alliance）同時歡迎開發中及已開發國家。聯盟將聚焦驅動國際投資和金融活動，以協助更多國家加速轉型、使用以可再生能源為主的電力系統。聯盟並將採取措施促進潔淨能源所需的關鍵礦物供應。

拉米將在演說提到，聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）11月將在亞塞拜然登場，英國屆時將推動各國提出更具野心的氣候金融及碳排放減少目標。

英國政府也將任命氣候變遷特別代表（SpecialRepresentative for Climate Change）及自然事務特別代表（Special Representative for Nature），以強化與世界各地夥伴的接觸往來。這兩位特別代表將分別直接向能源大臣及環境大臣負責，並共同向外交大臣負責。

外交部 氣候變遷 英國

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