透過華裔人士干政 紐時：北京企圖影響西方民主政治

中央社／ 紐約16日專電

美國「紐約時報」今天報導，紐約州前副幕僚長孫雯涉嫌收受利益影響州政府案，是中國企圖影響西方民主國家政治的手段。但各國因應方式也引起針對華裔社群的疑慮。

紐約時報（The New York Times）報導，從英國律師、德國國會助理、加拿大議員再到美國的孫雯等人，紛紛涉及推動中國海外利益案件，北京介入民主國家運作的趨勢升高，澳洲、紐西蘭、法國、比利時和荷蘭也發生類似狀況。

情報分析人員指出，這些祕密活動都有相同模式，聘僱當地華裔移民建立滲透政治權力的管道，任務是消失批評北京的聲音。過去中方海外行動聚焦在取得產業科技、軍事、資通訊等機密技術，但孫雯案有不同面向，旨在影響包括台灣地位與壓迫維吾爾族等政治議題，朝向有利於北京的話語權。

分析人員與專家認為，各國政府在當前環境下很難調整國家政策，中方於是將工作方向移至對國際局勢不甚瞭解的州、郡和地方政府。如果這些做法代價不高，中方人員或許會更大膽。

紐時報導，紐約檢方起訴孫雯和她的丈夫，連帶提到中國駐紐約總領事館有4名共謀，但情況不像2019年，2名中國外交官因駕車接近維吉尼亞州海軍基地，被低調驅逐離境。

前白宮國安會官員、胡佛研究所（HooverInstitution）訪問學者特賓（Matt Turpin）認為，案件重點並非美國華裔人士從事犯罪行為，而是中國政府及其高官意圖將美國公民置入州政府官職。美國總統拜登（Joe Biden）政府應宣布前述4人為不受歡迎人物。

另一方面，西方民主國家打擊中國勢力介入地方政治作法，在各國也引起針對中國移民與種族主義的質疑。

紐西蘭基督城坎特布里大學（University ofCanterbury in Christchurch）政治學者布雷迪（Anne-Marie Brady）表示，自由世界因黨派成見與民粹主義對此意見分歧，但在中國眼中這是西方衰退回不了頭的徵兆，北京就像俄羅斯操弄民主裂縫，弱化區域競爭對手，中國見時機已到，不會退縮，只會加重攻勢。

紐時報導，孫雯於2017年前往北京參加海外青年華人慶祝活動，也順道前往出生地南京會見當地統戰部副部長王華。媒體報導，王華當時告訴孫雯要擔任中美友誼的大使，積極促進紐約僑社團結。

類似狀況也發生在倫敦，英國軍情五處（MI5）公開指控英籍香港裔律師李貞駒（Christine Lee）為中國政府進行政治干預，企圖影響政界人士，推動有利於中共的議題。但李貞駒否認指控，反控軍情五處並尋求賠償。

北京透過海外中國人影響當地政治，在美國造成華裔社群必須面臨為認同與忠誠表態的困難。司法部於2022年取消前總統川普（Donald Trump）政府針對華裔科學家竊取智慧財產的法律行動。人權組織批評，最後起訴不了多少人。

北京 紐約時報 美國公民

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