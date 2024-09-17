觀望美大選 COP29與會國避談金援

聯合國今年氣候峰會十一月十一日起登場，但鑒於美國總統大選投票日是同月五日，前總統川普可能勝選，該峰會與會國在白宮新主人揭曉前，都暫且「按兵不動」，避免透露自身立場。

法新社十六日報導，資深氣候外交觀察家說，美國大選結果的不確定性，正籠罩將在亞塞拜然舉行的聯合國氣候變化綱要公約第廿九次締約方會議（ＣＯＰ29）。川普在總統任內宣布美國退出巴黎氣候協定，拜登繼任後重新加入。有人憂心川普若再當選，對氣候行動會有何影響。

各國正試圖在未來幾個月就多項議題建立全球共識，包括氣候、加強環境保護及達成解決塑膠汙染的條約等，美國大選舉行的時間點顯得尷尬。

今年氣候談判希望能增加提供給較貧窮國家因應氣候變遷的資金，但一些國家尚未提出具體金額，擔心太早做承諾。

氣候與能源智庫「非洲電力變革」主任艾道說，「在確定誰當選前，大家都留一手」。但這種觀望態度令部分人士此失望，他們希望富國在ＣＯＰ29達成新的長期承諾，提供必要的數兆美元資金，朝向潔淨能源轉型，以及協助開發中國家適應氣候變遷。

非洲談判小組（ＡＧＮ）主席穆罕默德就抨擊，已開發國家只顧自己，無心談判，「氣候變遷情況不會因為美國是共和黨或民主黨執政而不同。選舉來來去去，問題則一直都存在」。

觀察家指出，川普當選並不會阻擋協議達成，但環境智庫Ｅ３Ｇ政策顧問伊凡斯說，若不能確保華府支持支付其應付份額，並促使中國大陸照做，各捐助方可能會覺得在此情況下承諾更多資金，會面臨風險。