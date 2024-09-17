美參議員：川普若斷援烏 等於讓中攻台

美國民主黨籍聯邦參議員墨菲近期指出，俄羅斯總統普亭、中國大陸國家主席習近平都希望共和黨總統候選人川普再度入主白宮。若川普當選，不會再支援烏克蘭，等於對習釋出可攻台的訊號。

墨菲是聯邦參議院外交委員會的議員。中央社報導，他九日參加華府智庫「大西洋理事會」對談，分析賀錦麗與川普的外交政策。

針對俄烏戰爭，墨菲認為，俄國總統普亭恐會將戰事拖到下任美國總統上任。他說，已有足夠證據證明俄羅斯介入美國選舉，幫川普助選。川普已公開表明，他上任後將切斷美國對烏克蘭的援助，如此烏克蘭根本無法生存。普亭到時候可與川普坐上談判桌，等川普「把烏克蘭用銀盤端給他」。

墨菲說，如果賀錦麗當選，美國將繼續支持烏克蘭，增加普亭接受談判的動力並接受尊重烏克蘭主權的協議。

對於共和黨部分國會議員不再挺烏克蘭，墨菲批評，這種「新姑息主義」的想法太天真，以為俄羅斯攻下烏克蘭後就會滿足。另外，若烏克蘭失守，也等於向習近平釋出訊號，讓他可攻打台灣或其他與大陸有領土爭議的國家。

墨菲說，大陸有很多企圖，最想要的是台灣，當北京可以清楚看到川普不會幫台灣，就像川普不會幫烏克蘭，毫無疑問北京希望川普能贏得選舉。

就川普近期提到台灣應支付美國防衛費用及美國總統拜登對協防台灣有較明確說法，墨菲指出，美國長期對台政策運作得很好，台灣的主權和獨立與美國長遠利益深切相關，拜登政府也顯著強化美國與台灣在防禦、政治和經濟方面的整合。

他說，台灣的確有義務增加防衛預算，「如果我是台灣政府，我可能會將國防支出占國內生產毛額（ＧＤＰ）的比率提高更多」，台灣需要做更多，美國也可以繼續做更多努力。

他表示，若大陸試圖以武力奪取台灣，美國有可能會協防台灣，但美國是民主國家，是否出兵最終須由國會投票決定。