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福島演說會…高市喊復興東北 石破打防災牌

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

日本自民黨總裁（黨魁）選舉九位候選人十五日在福島市舉行演說會，對福島核災議題各自表態，包括加速災後重建，以及致力撤銷福島第一核電廠核汙水排海後，中國大陸對日實施的水產進口禁令等。會中並強調將落實該電廠熔融核燃料團塊（燃料碎片）取出工作等反應爐報廢作業。

日本放送協會（ＮＨＫ）和共同社報導，經濟安保大臣高市早苗提到，福島縣要復興，才有東北地區的復興；東北若無法復興，日本無法重生，全員都作為「復興大臣」盡力付出；復興雖需要時間，但勢必達成，自民黨會對此做承諾，也認為眾人有志一同。高市並強調，想增加國際原子能總署的日籍職員。

前環境大臣小泉進次郎說，盼解決福島食品形象受損問題，向世界宣傳其安全性，回應在福島生產食品的民眾；雖然因核汙水的關係，對中國出口受限，但他有意大膽應對此問題。數位大臣河野太郎也說，將致力於福島農產品的出口。外務大臣上川陽子說，將與中國鍥而不捨談判。前經濟安保大臣小林鷹之則說，相關暫停進口措施「是出於不科學的理由」，他將直接面對中國政府解決問題。對能源政策，小林說希望致力讓日本從能源進口國，轉變為能源出口國。

內閣官房長官林芳正提到，福島核電廠燃料碎片取出作業終於開始，將邁入困難的時期，並展現對廢爐作業負起處理責任的立場。自民黨幹事長茂木敏充則主張，希望進一步確保預算，加速復興工作。

前防衛大臣石破茂就地震、颱風等天災防災準備說，他主張設立防災廳（省）並非玩笑話或空談，並稱災民在避難所內人擠人棲身的景象，先進國家中只有日本看得到。他並說，受核災影響的食品面臨進口限制的應對方式是個爭點。

日本 福島核災 自民黨

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