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日媒民調…自民黨黨魁戰 高市早苗領先

聯合報／ 記者雷光涵、編譯茅毅／綜合報導
日本自民黨廿七日舉行黨魁選舉，民調顯示經濟安保大臣高市早苗（右）有望勝出，力克主要對手前幹事長石破茂（中）和前環境大臣小泉進次郎（左）。（歐新社）
日本自民黨廿七日舉行黨魁選舉，民調顯示經濟安保大臣高市早苗（右）有望勝出，力克主要對手前幹事長石破茂（中）和前環境大臣小泉進次郎（左）。（歐新社）

日本自民黨總裁（黨魁）選舉廿七日舉行，讀賣新聞調查有投票權的黨員與國會議員意向，顯示前環境大臣小泉進次郎因黨員票較弱恐難出線；經濟安保大臣高市早苗與黨前幹事長石破茂可能居前兩名進入決選，而高市勝出機率較高。

這次總裁選舉首輪為黨籍國會議員各一票，今年有三六七票；黨員與「黨友」普選票也換算為三六七票，相加共七三四票。這次選舉選出的自民黨黨魁將成為日本新首相。

讀賣新聞訪問一五○○名黨員及黨友中，前三名依序是石破支持率二成六、高市二成五、小泉一成六，若換算為實際票數，石破獲九十七票、高市九十四票、小泉六十票。

黨籍國會議員部分，小泉四十五票、高市廿九票、石破廿六票。

第一個正式宣布參選的前經濟安保大臣小林鷹之四十票、內閣官房長官林芳正卅五票、前外務大臣茂木敏充卅三票，但這三個人的黨員和黨友票均有待努力，其中最高的小林也只有廿二票。

讀賣分析發現，兩種選票相加後，前三名依序是並列第一的石破與高市一二三票，以及第三的小泉一○五票。因創新高的九人參選分散選票，三人的得票率都只有兩成，未達過半當選門檻，前兩名將進入第二輪決選定勝負。

依該黨選制，第二輪的全國四十七個都、道、府、縣黨部選票減為各一張，亦即只剩四十七張，黨籍國會議員卻仍有三六七票，凸顯議員票的重要性。目前看起來，高市可能會獲較多議員支持成為日本首位女首相。石破過去四度挑戰總裁寶座失利，主因都與黨內人緣不佳有關。

高市雖未加入黨內任何派系，但保守立場鮮明，前首相安倍晉三前年遇刺身亡前曾大力提拔高市，她被視為安倍路線繼承人。

另外，日本經濟新聞共做全民及該黨支持者兩種調查。全民部分，前三名依序是石破二成六、小泉兩成、高市一成六；支持者部分，依序是石破二成五、高市二成二、小泉二成一。產經新聞與富士新聞網（ＦＮＮ）跟日經調查對象相同。全民部分，依序是石破二成五六、小泉二成一九、高市一成二五；支持者部分，依序是小泉二成九四、石破二成四一、高市一成六三。

日本經濟 議員

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