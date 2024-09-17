中東歐水患 駐斯洛伐克代表：目前僑民均安好
中東歐地區受到低壓帶緩慢移動影響，經歷多日豪雨，已在捷克、波蘭、奧地利、德國及羅馬尼亞多處傳出災情及人員傷亡。目前河水尚未退卻，許多國家仍處於高度警戒。
根據斯洛伐克代表處新聞稿，多瑙河流經的斯洛伐克上週末也傳出災情，斯洛伐克中央與地方政府密切關注多瑙河水位上升情形，並全力準備抗洪。
駐斯洛伐克代表李南陽關切旅居斯洛伐克與羅馬尼亞僑民的安全，目前僑民均安好。他特別在臉書、X平台與僑胞LINE群組，請僑民避免前往山區及河邊易受水患影響地區。
李南陽表示，如遇惡劣天氣，應儘量待在安全場所，避免外出。此外，應密切關注當地政府與氣象部門的最新通報，做好預防措施。
李南陽建議，僑民應準備應急物資，如飲用水、食物和急救用品，以應對可能出現的緊急情況。若遇到任何突發狀況或需要協助，可隨時聯繫駐斯洛伐克代表處，以便即時提供必要的支持和幫助。
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