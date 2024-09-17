韓歐非 極端天候威脅大

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

在中秋佳節時分，南韓、中西非與中歐等地區卻不平靜，受到熱浪、洪災等極端天候事件的襲擊，顯示全球暖化的威脅日益嚴重。

南韓氣象廳15日對整個首爾地區發布熱浪警報，是歷來首度在入秋之際發布。當體感溫度連續兩天以上超過攝氏33度，或熱浪可能帶來嚴重傷害，當局會發出這類預警。

在9月頭兩周，南韓日均高溫攀抵31度，是52年來頭一次9月的平均高溫突破30度。南部光州市的氣溫在15日更衝上35.7度，已連續三日刷新9月的高溫紀錄。

捷克正面臨氣旋波瑞斯連日強降雨所導致的嚴重洪災。摩拉維亞-西里西亞以及北部的奧洛摩茲地區，已宣布進入緊急狀態。截至15日，捷克超過20萬戶家庭停電，並疏散1.5萬多人。

連日暴雨引發的洪水也重創西非和中非城鎮，導致1,000多人死亡、數十萬房屋被摧毀。人道機構指出，多達400萬人受洪災衝擊，近100萬人被迫逃離家園。奈及利亞東北部城市邁杜古利滿目瘡痍，不時見到人類與動物遺體飄過，倖存的人們被困在屋頂或學校；當地一座監獄的外牆遭洪水沖垮，281名囚犯乘隙越獄。

南韓 熱浪 高溫

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