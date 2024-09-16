BBC前主播愛德華茲藏兒童不雅照承認控罪 法院判緩刑

英國電視上最著名面孔之一、前英國廣播公司（BBC）資深主播愛德華茲（Huw Edwards）7月坦承3項製作兒童不雅影像罪名後，倫敦法院今天判處緩刑。

路透社報導，63歲的愛德華茲坦承3項製作兒童不雅影像的指控，他承認在通訊軟體WhatsApp上收到41張兒童不雅照，包含2段涉及7歲至9歲兒童的色情影片。

檢察官霍普（Ian Hope）表示，其中7張照片涉案情節最嚴重，並表示那2段影片在WhatsApp訊息欄位均顯示「已讀」。愛德華茲甚至在第2段影片下方留言問影片傳送者「還有嗎？」

承審法官高德斯普林（Paul Goldspring）判愛德華茲6個月徒刑、緩刑2年，意味愛德華茲不會入獄，除他在緩刑期間再度犯下刑事罪行。

製作兒童不雅影像的罪行與愛德華茲收到兒童不雅照有關，檢察官並未指控他真的製作這些有問題的影像。

另據BBC報導，「製作」不雅影像的法律定義可以包含拍照或攝影以外的行為，例如打開電子郵件附件檔案、下載、儲存、瀏覽網站、透過社群媒體收到影像、直播等等。

愛德華茲的辯護律師伊凡斯（Philip Evans）說，「他（愛德華茲）希望透過我讓法庭知道，他對此深感抱歉。他承認這種不雅照令人反感，而且已對影像中的人物造成傷害」。