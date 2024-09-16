歐盟執委布勒東突請辭 法國提名外長塞儒內接棒

歐洲聯盟（EU）產業政策與內部市場事務法籍執行委員布勒東今天宣布請辭引起譁然後，法國總統馬克宏辦公室表示，將提名外交部長塞儒內接棒出任歐盟執委。

法新社報導，法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）指塞儒內（Stephane Sejourne）「符合一切所需標準」，並強調他之前有領導歐洲議會（EuropeanParliament）自由派黨團「復興歐洲」（RenewEurope）的經驗。

馬克宏（Emmanuel Macron）辦公室補充道，塞儒內應效法布勒東（Thierry Breton）聚焦「產業與技術自主以及歐洲競爭力」，這是馬克宏深切關心的議題。

布勒東今天突然宣布請辭，理由是不滿歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursulavon der Leyen）要求法國撤回提名他續任。

馬克宏也感謝布勒東「在數位領域為推動歐盟自主政策做出重大貢獻」，包含歐盟的數位服務法（DSA）、數位市場法（DMA），他不僅「支持歐洲國防的產業及技術基礎」，也守護歐盟單一市場度過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。