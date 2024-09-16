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哈薩克斯坦總統告訴肖爾茨：軍事上不可能戰勝俄羅斯

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德國總理肖爾茨（右）。新華通訊社
德國總理肖爾茨（右）。新華通訊社

結束對烏茲別克斯坦訪問後，德國聯邦總理肖爾茨周一（9月16日）繼續中亞執行，抵達哈薩克斯坦並與該國總統托卡耶夫舉行會晤。在會晤中，托卡耶夫提到了俄羅斯在烏克蘭戰爭中的軍事優勢。哈薩克斯坦總統辦公室對外公布的消息稱，托卡耶夫對肖爾茨說：「事實上，俄羅斯在軍事上是無敵的。」

哈薩克斯坦是中亞地區最強大的經濟強國，也是俄羅斯經濟和軍事上的重要盟友。兩國邊境線長達7500多公裡。托卡耶夫定期與俄羅斯總統普京舉行會見。

在談到莫斯科時，哈薩克斯坦總統托卡耶夫表示，「我們兩國之間的合作關系和戰略聯盟正在繼續發展。」但他也表示，「哈薩克斯坦人民對烏克蘭人民懷有真誠的同情。」

到目前為止，阿斯塔納政府只是含糊地譴責了俄羅斯入侵烏克蘭的行為，自戰爭開始以來，該國擴大了與中國和西方國家的軍事和經濟聯系。

就烏克蘭戰爭，托卡耶夫表示，他堅信「和平的可能性仍然存在」。他同時呼籲支持中國和巴西提出的和平倡議。

自2022年2月俄烏戰爭爆發後，中國、美國和歐盟都在試圖加強與中亞5個前蘇聯加盟國的關系，而中亞國家宣布在烏克蘭沖突中保持中立，但西方懷疑它們向俄羅斯出口受到西方制裁的商品。

(法新社等)

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