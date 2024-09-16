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掩埋場50年後不堪負荷 東京23區研擬徵垃圾費

中央社／ 東京16日專電

日本東京23區的家庭垃圾最終會運到東京灣的垃圾掩埋場處理，但經評估大約50年後恐達到飽和，屆時東京23區的垃圾將面臨無處掩埋的窘境。為此，23區和東京都政府正在考慮實施垃圾徵費政策，以減少垃圾量。

目前東京23區只有丟大型垃圾時要收費，對於一般家庭垃圾沒有徵費，也不必使用專門垃圾袋。不過，考慮到垃圾掩埋場即將不堪負荷，政府為減少垃圾量，正在考慮對家庭垃圾徵費。

日本富士新聞網（FNN）報導，位於東京灣中央防波堤外側的廢棄物最終處分場佔地寬廣，總計有794公頃，相當於170個東京巨蛋面積。

東京23區家庭垃圾的可燃垃圾、大型垃圾，以及不可燃垃圾等，每年約有249萬噸，經過焚燒、粉碎等處理後，會被填埋在此。由於需要確保東京灣能有足夠船隻航行的航道，掩埋場難以擴大面積，預估大約50年後，東京23區的垃圾恐會面臨無處掩埋的情況。

為了延長現有掩埋場的使用壽命，東京23區與東京都政府正在研擬導入家庭垃圾徵費政策，希望有效減少垃圾量。

在已經實施家庭垃圾徵費的多摩地區，垃圾排出量平均減少約1成。其中立川市因為垃圾焚化爐老舊不堪負荷，早在2013年就實施家庭垃圾徵費，費用隨指定垃圾袋徵收。實施1年後的調查顯示，可燃垃圾量比前一年度減少17.53%，不可燃垃圾更是大幅減少57.03%。

東京23區在2022年的每人每日平均垃圾排出量為871克，而已經實施收費的八王子市為726.8克，日野市則為600.5克。

23區當中的葛飾區已經由專家和居民代表組成委員會，研究透過家庭垃圾徵費達到垃圾減排的可行性，並納入2021年制定的一般廢棄物處理基本計畫。

其他包括江戶川區、世田谷區、千代田區等17個區，也在基本計畫納入對丟垃圾徵費的討論。東京都和區市町村的共同審議會在明年1月舉行的幹事會議上，預料將有相關討論。

東京23區最終是否實施家庭垃圾徵費，仍需要集體共識，目前具體收費標準尚未開始討論。參考在東京都內已經率先實施垃圾徵費的多摩地區，八王子市的40升垃圾袋10個售價750日圓（約新台幣170元），武藏野市800日圓，調布市45升垃圾袋10個售價840日圓等。

為了延長垃圾掩埋場的使用壽命，未來推行垃圾徵費似乎勢在必行，但也有人擔憂，在物價狂漲的情況下，這項政策將進一步增加民眾的生活負擔，因此正在慎重評估。

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