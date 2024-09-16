德國更嚴格邊境管制措施上路 招致鄰國批評

德國內政部宣布，今天起再度執行針對西部和北部邊境的臨時管制措施，強調這是打擊無證移民和跨境犯罪行動的一環。

路透社報導，德國將在接壤法國、比利時、盧森堡、荷蘭及丹麥等國陸地邊境，實施為期6個月邊境檢查，此舉恐使歐盟（EU）內部的自由移動進一步受挫。

德國已在與波蘭、捷克、奧地利及瑞士交界的穿越站實施邊境管制。

外交部指出，德國聯邦警察將依據當前安全情勢採取行動，以便彈性實施管制，並將聚焦於盡量降低通勤族、旅客及貿易受到的干擾。

外交部建議旅客攜帶有效身分證件，非歐盟公民也應準備好包含簽證在內的入境文件，以利檢查工作。

柏林當局在庇護申請案件減少之際調整邊界管制政策，今年前8個月的庇護申請件數共減少21.7%。

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）認為，申請庇護案件減少某種程度歸因於去年實施的管制措施，這已擋下逾3萬個未經授權許可入境案件。

不過，柏林最新的管制措施引發鄰國批評。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）呼籲其他受該措施影響的國家共同緊急磋商，因他們擔心被迫收容更多尋求庇護者，以及貿易受到影響。

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）警告，若柏林採取行動把更多移民送回兩國邊境，奧地利會將把更多移民送往東邊的巴爾幹半島。

德國對接壤奧地利陸地邊境的檢查措施維持至今年11月11日為止，對波蘭、捷克及瑞士的陸地邊境管制則維持到12月15日為止。德國內政部還暗示，可能進一步延長管制期限。