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韓國醫療人力空窗 當局允許急診合理拒絕收治

中央社／ 首爾16日專電

韓國住院醫師大舉罷工持續超過半年，為各地大型教學醫院帶來的人力空窗未能填補。為因應中秋假期其他醫療院所休診可能帶來的急診需求，韓國當局首次明定急診室可拒絕收治的病患標準，並在假期後持續實施。

為了讓真正需要立刻診治的重症患者獲得及時治療，韓國保健福祉部15日向全國醫院發布「緊急醫療法上拒絕診療的適切事由方針」。

韓國緊急醫療法規定，緊急醫療從事者執行業務時，若收到急救要求或發現緊急病患時，必須立刻救治；但依照最新公布的方針，在急診人力或設備等資源不足，無法進行適切急救行為時，可拒絕收治患者。

這份方針以韓國疾病患者分類（KTAS）為標準，醫院急診室若不收治4到5級的輕症、非緊急患者，例如腸胃炎、感冒、腹瀉等症狀病患，也不會被咎責。

若急診人員遭遇辱罵、威脅或暴力行為等影響醫療現場的狀況，也可拒絕提供診療並躲避。

韓國政府為增加醫療人力，決定自2025學年度增招醫學生，引發住院醫師不滿而大舉罷工、請辭。雙方僵持不下，導致大型教學醫院急診、手術等人力空窗，今年為期5天的中秋連假期間可能出現的急診人潮引發憂心；韓國媒體報導指出，「不要生病」就是今年中秋最大的祝福。

假期經過一半，韓國多數地區急診室狀況與平時沒有太大差別，但少數病患就醫波折不斷。韓聯社報導，光州一名50多歲男性今天下午因手指被切斷送醫，但當地醫療人力不足，經過兩小時，才被送到94公里外的全州一家醫院接受縫合手術。

另外，一名住在大田的60多歲男性與家人起口角時，拿刀劃傷自己的腹部，但花費4個多小時、被10間醫院拒收後，才終於成功送醫治療。

人力 患者

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