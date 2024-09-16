快訊

搶親新光金遭金管會駁回 中信金聲明回應：感到遺憾

TPBL／呂政儒搭酒駕車 聯盟決議禁賽12場

出任台北101董座不到1個月 賈永婕收威脅信發聲了

印尼解除20年海砂出口禁令 環團：破壞領土和主權

中央社／ 雅加達16日專電

印尼日前解除長達20年的海砂出口禁令。對此，印尼環保組織認為，此舉等同將印尼主權販售他國，也有經濟學家對佐科威卸任前允許出口海砂感到擔憂，質疑是否有人從中獲益。

印尼環保組織─環境討論會（WALHI）倡議專員帕里德（Parid Ridwanuddin）15日強烈批評總統佐科威（Joko Widodo）解除了長達20年的海砂出口禁令。他指出，開採海砂將導致印尼國土面積越來越小，而其他獲得海砂的國家，土地面積則將越來越大。

帕里德15日向「時代報」（Tempo）表示，「（出口海砂）的缺點是除了失去島嶼外，印尼的陸地面積也在變小，但鄰國新加坡的陸地面積卻（因此）變大。」

路透社曾指出，印尼解除海砂出口禁令後，新加坡可能是最大的受益者。報導稱，印尼海砂出口禁令一直是新加坡和印尼兩國間的爭論焦點。

印尼貿易部長哈山（Zulkifli Hasan）日前正式重新授權允許海砂出口，但該部門強調，只有在滿足印尼國內需求的情況下，才會允許出口包括海砂在內的海洋沈積物。

印尼「美都電視台」（Metro TV）6月報導指出，該政策是為了滿足印尼國內需求，像是填海造地和改善海上基礎設施。此外，允許海砂出口有望增加外匯收入，並增加就業機會。

帕里德批評，開採海砂的法規尚未明確，並表示，開採海砂除了會導致土地面積減少而影響印尼主權外，還會破壞環境，影響巨大。

帕里德說，「政府只考量短期問題，給予企業紅利，卻未看到（政策造成的）廣泛影響」。

另外，也有經濟學家對佐科威在卸任前1個月決定重新允許出口海砂表示擔憂，並質疑是否有人從中獲益。

印尼經濟學家艾哈邁德（Achmad Nur Hidayat）13日表示，「（決定實施該政策）的時間如此之短，人們會質疑背後的緊迫性，以及有誰會從中獲益」。

他說，這決定引發人們猜測，政府是否是為某些特定利益，而在任期結束前，解除海砂出口政策，「這加劇大眾懷疑，該決定是倉促做出，且缺乏透明度」。

佐科威預計10月20日卸任，並由總統當選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）接任其總統職位。

印尼 新加坡

延伸閱讀

台南添1境外移入登革熱！印尼女高雄機場入境 篩檢陽性直接送醫

死者附身好友「3分半鐘靈異自白」揭發駭人遭遇！真實事件改編　《薇娜：死後七日》驚動印尼總統　

推動台印尼經貿合作 駐印尼副代表：減少對中依賴

印尼妻趁夫酣睡拿石缽擊頭、刺喉殺死他 法官問「為何割掉生殖器」揭動機

相關新聞

做出積極評價 教皇方濟各對梵中關系表示滿意

教皇方濟各對梵蒂岡同中國的關系做出積極評價。在從新加坡返回羅馬途徑舉行的新聞發布會上，教皇對梵蒂岡同北京之間開展的對話表示滿意...

歐盟執委布勒東突請辭 稱因范德賴恩要求法國換掉他

歐洲聯盟（EU）產業政策與內部市場事務法籍執行委員布勒東今天宣布請辭，理由是不滿歐盟執行委員會（EuropeanComm...

策劃遊行要求加薪 三星電子印度廠勞工104人被捕

印度官員表示，警方拘捕南部三星電子（Samsung Electronics）一間家電廠104名勞工，他們計劃於今天在未獲...

日機車大廠YAMAHA社長 遭女兒持菜刀割傷

日本朝日新聞報導，日本機車大廠山葉發動機（YAMAHA）61歲社長日高祥博驚傳在靜岡縣磐田市上本郷的家中，遭33歲的女兒...

BBC前主播愛德華茲藏兒童不雅照 法院將宣布判決

英國電視上最著名面孔之一、前英國廣播公司資深主播愛德華茲今年7月承認3項製作兒童不雅影像罪名後，法官今天將宣布判決

清奈台商會辦事處與會所成立 盼成交流重要據點

印度清奈台商會新辦事處、會所14日成立，在印各地台商會代表齊聚一堂，除展現台商團結，更是將德里、班加羅爾、清奈，及大孟買...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。