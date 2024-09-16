印尼解除20年海砂出口禁令 環團：破壞領土和主權

印尼日前解除長達20年的海砂出口禁令。對此，印尼環保組織認為，此舉等同將印尼主權販售他國，也有經濟學家對佐科威卸任前允許出口海砂感到擔憂，質疑是否有人從中獲益。

印尼環保組織─環境討論會（WALHI）倡議專員帕里德（Parid Ridwanuddin）15日強烈批評總統佐科威（Joko Widodo）解除了長達20年的海砂出口禁令。他指出，開採海砂將導致印尼國土面積越來越小，而其他獲得海砂的國家，土地面積則將越來越大。

帕里德15日向「時代報」（Tempo）表示，「（出口海砂）的缺點是除了失去島嶼外，印尼的陸地面積也在變小，但鄰國新加坡的陸地面積卻（因此）變大。」

路透社曾指出，印尼解除海砂出口禁令後，新加坡可能是最大的受益者。報導稱，印尼海砂出口禁令一直是新加坡和印尼兩國間的爭論焦點。

印尼貿易部長哈山（Zulkifli Hasan）日前正式重新授權允許海砂出口，但該部門強調，只有在滿足印尼國內需求的情況下，才會允許出口包括海砂在內的海洋沈積物。

印尼「美都電視台」（Metro TV）6月報導指出，該政策是為了滿足印尼國內需求，像是填海造地和改善海上基礎設施。此外，允許海砂出口有望增加外匯收入，並增加就業機會。

帕里德批評，開採海砂的法規尚未明確，並表示，開採海砂除了會導致土地面積減少而影響印尼主權外，還會破壞環境，影響巨大。

帕里德說，「政府只考量短期問題，給予企業紅利，卻未看到（政策造成的）廣泛影響」。

另外，也有經濟學家對佐科威在卸任前1個月決定重新允許出口海砂表示擔憂，並質疑是否有人從中獲益。

印尼經濟學家艾哈邁德（Achmad Nur Hidayat）13日表示，「（決定實施該政策）的時間如此之短，人們會質疑背後的緊迫性，以及有誰會從中獲益」。

他說，這決定引發人們猜測，政府是否是為某些特定利益，而在任期結束前，解除海砂出口政策，「這加劇大眾懷疑，該決定是倉促做出，且缺乏透明度」。

佐科威預計10月20日卸任，並由總統當選人普拉伯沃（Prabowo Subianto）接任其總統職位。