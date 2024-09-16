歐盟執委布勒東突請辭 稱因范德賴恩要求法國換掉他

歐洲聯盟（EU）產業政策與內部市場事務法籍執行委員布勒東今天宣布請辭，理由是不滿歐盟執行委員會（EuropeanCommission）主席范德賴恩要求法國撤回提名他續任。

綜合路透社和法新社報導，7月獲得連任的范德賴恩（Ursula von der Leyen）正在為她第2任期的歐盟執委會成員做最後確認，預計明天公布名單。

曾任法國電信集團（France Telecom）執行長的布勒東（Thierry Breton）監督過許多歐盟最重要政策，從工業機械手臂生產到科技業巨擘的監管。他的請辭令人大感意外。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）已提出由布勒東繼續擔任法國在歐盟執委會的代表，藉由他接掌這項重要職務以反映法國在歐盟的分量。他的續任原本被外界視為理所當然。

但布勒東今天在社群媒體平台X公布辭呈，當中指出范德賴恩針對歐盟執委會的組成已進入協商最後階段之際，於「幾天前」基於「私人理由」要求法國撤回提名他出任執委，並以承諾讓法國掌管更具影響力的歐盟執委會事務作為交換條件，他因此即刻起辭職。

路透社尚無法證實布勒東的說法，范德賴恩的辦公室和法國總統府也未立即回覆置評請求。歐盟執委會也未立即回應法新社的置評請求。

布勒東主管的事務涵蓋國防與太空，包括監督推動國防產業及引領COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗生產。他在范德賴恩第1任期內兩人關係緊繃並非祕密。