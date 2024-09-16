策劃遊行要求加薪 三星電子印度廠勞工104人被捕

印度官員表示，警方拘捕南部三星電子（Samsung Electronics）一間家電廠104名勞工，他們計劃於今天在未獲批准的情況下舉行抗議低工資的遊行。

路透社報導，坦米爾那都邦（Tamil Nadu）清奈市（Chennai）附近這家三星家電廠工人罷工，要求更高的薪資，已連續7天拒絕工作，導致生產中斷；此次警方拘捕行動意味著罷工情況升級。

三星電子在印度的年營收120億美元中，大約有1/3來自這間工廠。

坎契浦蘭地區（Kancheepuram）高級警官尚穆根（K. Shanmugam）表示，工人們計劃在今天發動抗議遊行，但鑒於那個區域內有學校和醫院，遊行未獲許可，工人們因而遭到拘捕。

三星電子今天並未回應路透社的置評要求，但公司13日曾說已開始跟工人磋商，「以儘早解決所有問題」。

自上週以來，工人們一直在工廠附近搭帳篷抗議，要求提高工資、承認勞工團體「印度工會中心」（Centre of Indian Trade Unions，CITU）所支持的一個工會，以及更好的工作時間。

三星不是很想承認由CITU這樣的全國勞工組織所支持的工會。

CITU領導人簡寧坦（A. Jenitan）告訴路透社，警方還拘留了一名領導抗議的高層領導人慕圖庫瑪（E.Muthukumar）。