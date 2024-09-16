俄羅斯駐平壤大使館：北韓外長崔善姬啟程訪俄

俄羅斯駐平壤大使館今天表示，北韓外交部長崔善姬已搭機前往俄國，參加將在聖彼得堡舉行的第4屆歐亞婦女論壇與金磚國家婦女論壇。

路透社報導，俄羅斯駐北韓大使館在號稱俄版臉書的社群媒體Vkontakte上發文指出，大使馬歇各羅（Alexander Ivanovich Matsegora）在平壤國際機場為崔善姬（Choe Son Hui）送行。

論壇將於本月18至20日舉行，根據俄羅斯大使館，崔善姬計劃在論壇發表演說並參與討論活動。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）之前曾出席這個論壇的會議，但克里姆林宮（Kremlin）尚未宣布他今年是否會參加。

俄羅斯國會上議院「聯邦院」（FederationCouncil）議長馬維彥科（Valentina Matviyenko）今年6月說，預計將有來自近百個國家的代表團出席這次論壇。

蒲亭也於6月訪問平壤，期間與北韓領導人金正恩簽署「全面戰略夥伴關係條約」，其中包括共同防禦承諾，兩國關係來到新高點。

美國及其盟邦指控北韓為俄羅斯在烏克蘭的戰事提供武器，以交換經濟與其他軍事援助，不過莫斯科和平壤均否認此事。