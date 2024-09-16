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日機車大廠YAMAHA社長 遭女兒持菜刀割傷

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本機車大廠山葉發動機位於靜岡縣磐田市的總公司。美聯社
日本機車大廠山葉發動機位於靜岡縣磐田市的總公司。美聯社

日本朝日新聞報導，日本機車大廠山葉發動機（YAMAHA）61歲社長日高祥博驚傳在靜岡縣磐田市上本郷的家中，遭33歲的女兒葉菜持菜刀割傷左臂。葉菜在當地時間16日凌晨3時報案自稱「被父親毆打」，日高則說自己「在睡夢中被砍」。警方到場發現日高左臂被割出一道約15公分的傷口，但沒有生命危險，隨後以殺人未遂罪嫌逮捕葉菜。

朝日新聞指出，日高的33歲女兒葉菜目前無業，與他同住。靜岡縣當地媒體「靜岡電視台」指出，磐田署警方沒有表明葉菜是否認罪，但葉菜在15日傍晚就曾報警，警方因此認為父女間可能有糾紛，正著手調查事件經過和犯案動機。

對此，YAMAHA的發言人表示，「這是私人事務，且警方正在調查中，因此我們不便發表評論」。

日本 殺人未遂

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