中俄日本海演習 發射飛彈及炮彈
俄羅斯衛星通訊社今天報導，俄國太平洋艦隊和中國海軍戰艦在日本海進行「大洋-2024」演習期間發射了飛彈和炮彈。
報導引述俄羅斯國防部表示，俄國太平洋艦隊和中國海軍戰艦在日本海進行「大洋-2024」演習期間組成聯合編隊，動用飛彈和炮兵進行戰鬥射擊，完成了綜合任務。
俄方超過15艘戰艦參加這個階段的演習，海軍部隊的行動得到俄國太平洋艦隊海軍航空兵和俄羅斯航空太空軍10多架飛機和直升機的支持。中方參與行動的有驅逐艦「西寧號」和「無錫號」以及護衛艦「臨沂號」。
俄羅斯聯邦海軍兵團和軍團本月10日開始進行「大洋-2024」演習，持續至16日結束。演習在太平洋、北冰洋以及地中海等海水域進行。
中國國防部9日表示參加俄軍「大洋-2024」戰略演習。
美國白宮此前公布，由美、日、印、澳4國組成的「四方安全對話」（Quad）峰會將於21日在美國舉行，聚焦討論「推進我們對於自由開放印度洋－太平洋地區的共同願景」。
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