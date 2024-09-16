快訊

民視證實！胡婉玲卸16年副總職務 無預警離職震驚媒體圈

沈慶京聲請具保停押狀子上沒簽名 法院：7日內補正再審查

獨／新光金委託書今上午10點半寄發 徵求人、通路名單全曝光

中俄日本海演習 發射飛彈及炮彈

中央社／ 台北16日電

俄羅斯衛星通訊社今天報導，俄國太平洋艦隊和中國海軍戰艦在日本海進行「大洋-2024」演習期間發射了飛彈和炮彈。

報導引述俄羅斯國防部表示，俄國太平洋艦隊和中國海軍戰艦在日本海進行「大洋-2024」演習期間組成聯合編隊，動用飛彈和炮兵進行戰鬥射擊，完成了綜合任務。

俄方超過15艘戰艦參加這個階段的演習，海軍部隊的行動得到俄國太平洋艦隊海軍航空兵和俄羅斯航空太空軍10多架飛機和直升機的支持。中方參與行動的有驅逐艦「西寧號」和「無錫號」以及護衛艦「臨沂號」。

俄羅斯聯邦海軍兵團和軍團本月10日開始進行「大洋-2024」演習，持續至16日結束。演習在太平洋、北冰洋以及地中海等海水域進行。

中國國防部9日表示參加俄軍「大洋-2024」戰略演習。

美國白宮此前公布，由美、日、印、澳4國組成的「四方安全對話」（Quad）峰會將於21日在美國舉行，聚焦討論「推進我們對於自由開放印度洋－太平洋地區的共同願景」。

俄羅斯 海軍 演習

延伸閱讀

伊朗供俄飛彈疑交換核武技術 美英領導人憂心加快製造核彈進程

伊朗、俄國飛彈交易目的曝光 引發英美共同關切

西方怕考慮擊落針對烏國俄軍飛彈？澤倫斯基：怕到連努力都說不出

拜登擬先批准烏克蘭使用英國「暴風影」飛彈 打擊俄羅斯境內目標

相關新聞

反制中國扭曲2758號決議，有什麼影響？

美國通過《台灣國際團結法案》，意在阻止中國打壓阻礙台灣加入國際組織、反制片面改變台灣地位，以此來保障協助台灣持續參與國際事務。

遭女兒持菜刀割傷 日機車大廠YAMAHA社長

日本朝日新聞報導，日本機車大廠山葉發動機（YAMAHA）61歲社長日高祥博驚傳在靜岡縣磐田市上本郷的家中，遭33歲的女兒...

BBC前主播愛德華茲藏兒童不雅照 法院將宣布判決

英國電視上最著名面孔之一、前英國廣播公司資深主播愛德華茲今年7月承認3項製作兒童不雅影像罪名後，法官今天將宣布判決

清奈台商會辦事處與會所成立 盼成交流重要據點

印度清奈台商會新辦事處、會所14日成立，在印各地台商會代表齊聚一堂，除展現台商團結，更是將德里、班加羅爾、清奈，及大孟買...

哈利王子40歲 威廉、英王室破冰發生日祝福 傳兄弟已2年沒講話

英國國王查理三世（King Charles III）的小兒子哈利王子15日滿40歲，胞兄威廉王子公開祝賀他生日快樂。但有...

伊朗供俄飛彈疑交換核武技術 美英領導人憂心加快製造核彈進程

在伊朗已經擁有足夠濃縮鈾打造核彈的背景下，伊朗與俄國加強軍事合作引發西方國家關切。英國新首相施凱爾與美國總統拜登13日在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。