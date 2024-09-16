越南確保能源安全 責成工商部研究發展核電

越南近年坐收投資潮的同時，電力不足問題也更加凸顯。為確保能源安全，越南政府責成越南工商部研究各國核電發展經驗，並對越南發展核電提出建議。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南政府責成越南工商部審視2030年國家電力發展規劃實施計畫（第8號電力規劃）的整體電力能源。越南政府結論認為，研究發展核電可以幫助補充電力，降低對環境造成的風險。

根據越南政府常務委員會，越南計劃將電力能源從火力發電轉向天然氣發電，以全國發電量年成長12%至15%為優先，確保國家能源安全。

除現有能源外，越南政府並責成越南工商部研究全球各國發展核電經驗，為越南發展核電提出建議；越南政府將在這一基礎上報告政治局審議和決定。

越南的第8號電力規劃目前並沒有提及發展核電，但是越南工商部在向各部會徵求意見的報告中，提到了發展小型核電廠（SMR）。

目前全球32個國家正使用核能發電，去年核能發電占全球發電量9.1%。因此，越南工商部認為，未來「可以考慮」研究在越南發展小型核反應爐，包括浮動核電廠。

越南先前曾考慮在寧順省（Ninh Thuan）蓋核能發電廠，不過2016年遭越南國會喊停。越南經濟委員會2022年檢視前述國會暫停蓋核電廠的決議後提出，在充分、科學、準確評估能源供需現況及預測的基礎上，考慮發展核電。

目前正在徵求意見的越南電力法（修訂）草案也提及發展核電。

負責審查越南電力法（修訂）草案的科學技術與環境委員會表示，有觀點認為，越南有發展核電潛力，並做好了初步準備；在全球投資恢復的情況下，發展核電變得相當重要。

另一方面，核電被認為是確保越南能源安全及實現越南政府所承諾2050年淨零排放目標的重要方案。