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BBC前主播愛德華茲藏兒童不雅照 法院將宣布判決

中央社／ 倫敦16日綜合外電報導
英國電視上最著名面孔之一、前英國廣播公司資深主播愛德華茲今年7月承認3項製作兒童不雅影像罪名後，法官今天將宣布判決。 路透
英國電視上最著名面孔之一、前英國廣播公司資深主播愛德華茲今年7月承認3項製作兒童不雅影像罪名後，法官今天將宣布判決。 路透

英國電視上最著名面孔之一、前英國廣播公司資深主播愛德華茲今年7月承認3項製作兒童不雅影像罪名後，法官今天將宣布判決。

法新社報導，63歲的愛德華茲（Huw Edwards）於7月坦承，在2020年12月至2021年8月期間犯下3項製作兒童不雅影像罪行。

他面臨最高10年、最低12個月徒刑，今天上午約10時將在倫敦西敏區治安法庭（Westminster Magistrates'Court）聆聽判決。他也可能獲判緩刑。

愛德華茲坦承在通訊軟體WhatsApp上收到41張兒童不雅照，其中7張情節最嚴重。

多數不雅照中的兒童年齡估計為13至15歲，但有一部影片中的兒童年齡在7至9歲之間。

英國廣播公司（BBC）報導，「製作」不雅影像的法律定義可以包含拍照或攝影以外的行為，例如打開電子郵件附件檔案、下載、儲存、瀏覽網站、透過社群媒體收到影像、直播等等。

愛德華茲在BBC工作40年後，今年4月根據「醫療建議」辭職。

英國 華茲

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