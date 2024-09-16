北韓垃圾氣球飄首爾釀火災 當局出動消防車灌救

南韓消防局今天表示，北韓施放的垃圾氣球落在首爾一棟大樓屋頂，引發火災。今年來，北韓已向南空飄數千個垃圾氣球，以報復倡議人士向北飄送反對北韓領導人金正恩的傳單。

法新社報導，首爾江西區消防局（Gangseo FireStation）在聲明中表示：「昨晚9時4分左右，首爾西區一棟4層樓的商業大樓屋頂發生火災。」

消防局說，當局出動15輛消防車和56名消防員，在18分鐘內將火勢撲滅，還說這起事件並未造成人員傷亡。

南韓軍方和警方已蒐集了這顆氣球，並進行調查。

南韓軍方今天表示，平壤14日空飄50顆氣球後，昨晚又朝兩韓邊界投放大約120顆裝滿垃圾的氣球。

南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）發聲明說，約有40顆氣球已落入南韓，地點主要在北部的京畿道（Gyeonggi）和首都首爾。

聲明指出，這些氣球上的垃圾袋裡「大多裝著紙張和塑膠廢棄物」，不會對民眾構成安全風險。

自5月以來，北韓已朝南方空飄超過5000顆裝滿垃圾的氣球，聲稱這是為了報復南韓運動人士施放宣傳氣球。

為反制北韓的挑釁行動，南韓暫停與平壤緩和緊張局勢的軍事協議，並重啟邊境沿線的廣播宣傳活動。

本月稍早，垃圾氣球的計時裝置也曾釀成火災，其中一起發生在機場附近，另一起則在一處倉庫。