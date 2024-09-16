清奈台商會辦事處與會所成立 盼成交流重要據點

印度清奈台商會新辦事處、會所14日成立，在印各地台商會代表齊聚一堂，除展現台商團結，更是將德里、班加羅爾、清奈，及大孟買地區串連起來的重要里程碑，對台商之間交流及布局印度將有很大幫助。

印度清奈台商會新成立的辦事處、會所，分別距離機場7公里、12公里，各自能容納120人、40人，對台商洽公、聚會十分便利。

這次清奈台商會的辦事處、會所成立，德里、班加羅爾、清奈3個台商會的會長全部到齊，大孟買地區台商也派出代表共襄盛舉，展現在印度台商的團結，駐清奈台北經濟文化辦事處、台北世界貿易中心駐清奈辦事處處長、主任也分別率員參與。

印度台商總會總會長何俊炘表示，清奈是號稱「南亞底特律」之地，也是在印度台商群聚的一個重要城市，因此會有愈來愈多的台商，會到清奈來考察、投資、落腳，清奈台商會辦事處、會所成立，讓台商在投資、日常生活上，都有好的地方能夠交流。

清奈台商會會長李哲瑜提到，清奈台商會在台商包括食、衣、住、行等各個面向上，都能提供更好的協助，希望辦事處、會所成立後，讓大家在針對商業、投資等意見做交流時，能有更好的場所、平台，也希望這麼好的環境，能照顧到更多在印度的台灣人。

駐清奈辦事處處長陳俊郎認為，清奈台商會辦事處、會所成立，未來能提供更完整的一條龍服務給有意來印度設廠的中小企業台商。另外，從印度台商總會的角度來看，這可說是將德里、班加羅爾、清奈，乃至於大孟買地區串連起來的重要里程碑，未來清奈台商會的會員，也能藉由這樣的平台，跟印度台商總會以及印度其他地區台商會的台商進行交流，對大家未來在布局印度上有很大的幫助。

印度台商總會今年4月22日成立，由德里、班加羅爾以及清奈3城的台商會組成，目前大孟買地區也可望成立台商會，並加入印度台商總會運作。