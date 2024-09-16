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菲律賓巡邏艦撤離南海仙賓暗沙：這不是失敗

中央社／ 馬尼拉16日綜合外電報導

菲律賓與中國在南海仙賓暗沙對峙數月後，菲律賓兩天前撤離部署在仙賓暗沙的一艘海岸防衛隊巡邏艦；但菲律賓今天堅稱，並未放棄這片有爭議的環礁。

法新社報導，菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）在記者會上表示：「我們沒有失去任何東西。」他誓言，巡邏艦「馬格巴努亞號」（BRPTeresa Magbanua）撤出艾斯柯達礁（Escoda Shoal，即：仙賓暗沙）後，「將會有海岸防衛隊駐紮」。

儘管國際法庭裁決北京的主張毫無根據，北京仍聲稱對戰略水道南海大部分地區擁有主權，並且對仙賓暗沙上的菲律賓政府船隻及其他有爭議的海洋地物採取咄咄逼人的行動。

近幾個月來，中國船隻衝撞、攔截、以水砲攻擊甚至登上菲律賓船隻，造成損害和人員受傷。

馬尼拉4月部署馬格巴努亞號以阻止北京在仙賓暗沙填海造地，但在4名船員生病以及馬格巴努亞號與一艘中國船隻相撞受損後，將其撤回。

塔瑞耶拉拒絕將此事與2012年的黃岩島事件比較，他說，艾斯柯達礁比黃岩島大得多，中國無法制止菲律賓派遣巡邏船在周遭巡邏。

塔瑞耶拉也對菲國海岸防衛隊「棄守崗位」的說法提出異議：「這不是失敗，我們只是重新部署船隻，不代表海岸防衛隊往後不會再派船到那裡。」

北京 菲律賓 馬尼拉

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