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巴紐部落衝突30人死亡 安全部隊獲緊急權力平亂

中央社／ 莫士比港16日綜合外電報導

巴布亞紐幾內亞警方今天表示，數百名高地部落戰士之間發生槍戰，造成至少30人死亡，安全部隊已獲得平息動亂的緊急權力。

法新社報導，指揮官唐多普（Joseph Tondop）說，在巴紐最大金礦之一的波爾蓋拉（Porgera）附近，敵對部落因8月一起事件發生衝突，後來惡化為激烈戰鬥，光是昨天就擊發300槍。

巴布亞紐幾內亞警察首長曼寧（David Manning）表示，手工採礦業者與地主在這片難以抵達的高地區域起了致命衝突，將動用「致命武力」恢復秩序。

曼寧在週末聲明中說：「簡單而言，意思是如果在公共場所舉起武器或威脅他人，就會吃子彈。」

聲明也提到：「局勢惡化是非法採礦者和非法定居者造成，他們傷害了傳統地主，並使用暴力恐嚇當地社區。」

曼寧補充表示，已禁止酒類銷售，同時實施夜間宵禁，一定要將非法礦工趕出山谷。

恩卡省（Enga）省長伊巴塔斯（Peter Ipatas）說，「暴力導致許多無辜者喪生」，「情況非常嚴重，我們目睹無辜生命被奪走，財產遭毀」。

波爾蓋拉金礦曾一度占巴紐年出口收入的10%左右，但近年反覆出現部落暴力，加上費時的政府接管，導致近年生產速度減緩。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）本月稍早訪問巴布亞紐幾內亞時，曾呼籲暴力「停止升級」。

方濟各表示，他特別希望部落暴力能結束，因為暴力造成許多受害者，妨礙人們安寧生活，也阻礙發展。

巴布亞紐幾內亞 方濟各 高地

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