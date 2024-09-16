柬埔寨爭議森林碳權專案 Verra稽查過關仍挨批

柬埔寨一項森林碳權專案先前傳出侵害當地人權而暫停並接受調查。經一年多稽查後，碳權認證機構Verra宣布專案缺失已改善，可恢復啟動。但人權團體批評稽查根本不完備。

法新社報導，南豆蔻REDD+（Southern CardamomREDD+）專案之前因被人權組織「人權觀察」（HRW）一份報告指控騷擾、強逼專案所在地居民搬遷而被迫暫停。REDD+（Reduced Emissions fromDeforestation and Forest Degradation）意即減少濫伐與森林退化造成的溫室氣體排放。

南豆蔻REDD+專案藉保護佔地逾45萬公頃的森林免遭砍伐產出碳信用額度（carbon credits,即俗稱碳權），供企業與組織購買以抵消碳排，專案由野生動物聯盟（Wildlife Alliance,WA）督導。

然而人權觀察與專案所在地村民表示，野生動物聯盟人員與巡守員破壞當地作物、火燒稻田和拆除居民住家。當地人也抱怨保護區劃分不明確，且未就專案充分徵求他們的意見。

國際首屈一指的碳權認證機構Verra去年6月介入調查後，於本月10日晚間表示，野生動物聯盟如今已「採取顯著行動」處理遭指控的問題，包括改進人權政策和培訓、精進諮詢在地人程序和修正投訴機制。

Verra表示，相關措施「就被控帶來的傷害進行處理，減輕日後再度帶來傷害的風險，並持續改進專案」但Verra未說明人權團體的指控是否有所本。

野生動物聯盟也在一份聲明中表示，相關稽查並未發現「不符Verra標準的情事」，專案停擺期間迫使他們得在資源不斷減少下營運，不利南豆蔻REDD+專案本身和所欲達標的減碳成果。

然而當初「人權觀察」所提報告的首席作者特雷茲查維斯（Luciana Tellez Chavez）認為，Verra的稽查根本不夠深入。

在「人權觀察」擔任環境與人權高級研究員的特雷茲查維斯說：「Verra連一名專案受害者都沒問過，稽查內容全都是按南豆蔻專案一方的說法照本宣科，毫無客觀發掘。」

南豆蔻REDD+專案座落於柬埔寨的豆蔻山脈（Cardamom Mountains）地區，當地是茂密雨林，且為數十種瀕危物種的棲地。有關單位另計劃在豆蔻山脈重新引進已於柬埔寨絕跡的老虎。

柬埔寨是世界上森林遭砍伐率最高的國家之一，森林碳權專案被認為是兼顧補償在地人的保護雨林方式。然而近年護林專案所產出碳權屢傳弊端，有科學研究顯示一些專案標榜的減碳量被誇大，甚至有專案聲稱能保護多少面積森林免於砍伐，但這片森林本就不存在濫伐威脅，導致產出無用的垃圾碳權。

這類森林碳權專案也常與在地社區發生衝突，因為當地人驚覺會失去以前可用於農業或宗教儀式的土地。